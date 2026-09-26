ORLANDO -- Las ovaciones previas al partido contaban una historia. Las más sonoras fueron para los héroes locales Alex Freeman y Justin Ellis. Pero igual de ensordecedor fue el ruido generado por Cavan Sullivan. Todas las miradas, como siempre, estaban puestas en la estrella emergente de 16 años.

Aunque Sullivan era el debutante más mediático, ni mucho menos era el único, y fueron algunos de sus compañeros adolescentes quienes, al final, se llevaron el protagonismo.

El sábado, Sullivan se convirtió en el segundo jugador más joven (16 años y 362 días) en ser titular con la selección masculina de Estados Unidos en lo que terminó siendo una victoria por 4-1 sobre Perú. Freddy Adu sigue siendo el poseedor del récord, tras debutar con 16 años y 234 días en 2006. Sullivan no marcó ni dio ninguna asistencia, pero dejó suficientes detalles en sus 62 minutos para demostrar que tiene sitio. Sullivan jugó con confianza, aprovechando varias ocasiones para encarar a la defensa de Perú. También mostró un punto de exuberancia juvenil que estuvo a punto de jugarle una mala pasada cuando vio una tarjeta amarilla por arrollar al portero de Perú Pedro Gallese.

Aunque Sullivan no tuvo su gran momento, sí lo tuvieron otros adolescentes. Ellis, jugando ante su afición, marcó apenas cuatro minutos después de debutar, encendiendo a la grada justo cuando se disipaba el humo de los fuegos artificiales previos al encuentro. Mathis Albert, extremo de 17 años, provocó un penalti apenas unos segundos después de entrar al campo, que Malik Tillman acabó transformando. Y luego estuvo Julian Hall, de 18 años, que encaró la portería de Perú para rematar una fantástica asistencia de Sebastian Berhalter y firmar el tercero de la selección de Estados Unidos. Y el cuarto llegó de las botas del propio Berhalter, que firmó el mejor gol del día con un disparo con efecto desde lejos para poner la guinda.

No fue un día perfecto. Estados Unidos sí concedió un gol evitable en la primera parte, y hubo varias ocasiones de Perú que dejarán frustrado al seleccionador Mauricio Pochettino. Hubo mucho más bueno que malo, eso sí, lo que viene a ser lo mejor que se puede pedir en un partido con 11 debutantes y ocho adolescentes. Este es un partido que dará mucho sobre lo que construir a la selección de Estados Unidos, y todavía hay más tiempo para hacerlo con tres partidos más por disputar en esta ventana.

GOAL puntúa a los jugadores de la selección de Estados Unidos desde el Inter&Co Stadium...