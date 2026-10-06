La incesante presión inicial dio sus frutos cuando un gol en propia puerta de Vladimir Coufal en el minuto 27 abrió el marcador, con el defensa introduciendo involuntariamente en su propia portería un peligroso centro. A partir de ahí, el capitán Harry Kane acaparó el protagonismo en una noche histórica que marcó su 125.ª internacionalidad.
El prolífico delantero vio puerta en los minutos 40 y 57 para firmar un doblete letal y elevar su extraordinaria cifra a 91 goles internacionales. Fue una actuación completa del equipo, que ejecutó a la perfección una lección táctica magistral, dejando a los visitantes persiguiendo el balón sin descanso mientras Inglaterra seguía muy metida en la pelea por el primer puesto del Grupo A3. Así valoramos a los jugadores de Inglaterra en el partido: