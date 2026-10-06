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England v Czechia - UEFA Nations League 2026/27 Group A3 MD4Getty Images Sport
Moataz Elgammal
Traducido por

Las notas de los jugadores de Inglaterra contra Chequia: un Kane histórico y un Tuchel táctico orquestan un paseo en Wembley

Player ratings
Inglaterra
H. Kane
T. Tuchel
Inglaterra vs Chequia
Chequia
UEFA Nations League A

Inglaterra continuó su impresionante campaña en la UEFA Nations League con una victoria por 3-0 sorprendentemente cómoda sobre Chequia en el estadio de Wembley el martes por la noche. Tras el contundente 7-0 endosado a Croacia apenas unos días antes, el equipo de Thomas Tuchel llegó a Londres rebosante de confianza y enseguida se fue a por su rival. Inglaterra dominó el encuentro desde el inicio, controló el 64,4 % de la posesión y anuló a los visitantes hasta el punto de que no lograron registrar ni un solo disparo a puerta en todo el partido.

La incesante presión inicial dio sus frutos cuando un gol en propia puerta de Vladimir Coufal en el minuto 27 abrió el marcador, con el defensa introduciendo involuntariamente en su propia portería un peligroso centro. A partir de ahí, el capitán Harry Kane acaparó el protagonismo en una noche histórica que marcó su 125.ª internacionalidad.

El prolífico delantero vio puerta en los minutos 40 y 57 para firmar un doblete letal y elevar su extraordinaria cifra a 91 goles internacionales. Fue una actuación completa del equipo, que ejecutó a la perfección una lección táctica magistral, dejando a los visitantes persiguiendo el balón sin descanso mientras Inglaterra seguía muy metida en la pelea por el primer puesto del Grupo A3. Así valoramos a los jugadores de Inglaterra en el partido:

  • England v Czechia - UEFA Nations League 2026/27 Group A3 MD4Getty Images Sport

    Portero y defensa

    Jordan Pickford - 6/10

    La noche de trabajo más sencilla que tendrá con la camiseta de Inglaterra. Como la República Checa no logró hacer ni un solo disparo a puerta, Pickford fue principalmente un espectador, centrado en mantener la concentración y distribuir el balón para iniciar ataques desde atrás.

    Trent Alexander-Arnold - 7/10

    Su centros desde la banda derecha fueron una amenaza constante, contribuyendo a los 20 centros de Inglaterra. Ocupó posiciones interiores y adelantadas que permitieron al centro del campo avanzar más, y estuvo increíblemente cerca de marcar con un brillante lanzamiento de falta al estilo David Beckham al inicio del partido, que fue repelido con una gran parada.

    Lewis Hall - 8/10

    Actuación destacada del lateral izquierdo, que dio la asistencia en el segundo gol de Kane en el minuto 57. Fue valiente en sus incorporaciones por fuera y fiable en defensa hasta que fue sustituido en el minuto 73.

    Marc Guehi - 7/10

    Discretamente eficaz en el centro de la defensa. Controló con facilidad los escasos contraataques de la República Checa, asegurándose de que los visitantes nunca encontraran su sitio en el último tercio antes de ser sustituido por Jarrad Branthwaite a los 63 minutos.

    Jarell Quansah - 7/10

    Mostró una gran madurez con el balón, completando la mayoría de sus pases mientras Inglaterra construía el juego desde atrás. Su presencia física ayudó a Inglaterra a dominar el juego aéreo, ya que Inglaterra ganó 14 duelos aéreos por los 7 de la República Checa.

  • FBL-EUR-NATIONS-ENG-CZEAFP

    Centrocampista

    Jude Bellingham - 7/10

    El motor del equipo, Bellingham rompió líneas y enlazó el juego entre los puestos de contención y el tridente ofensivo. Su inteligencia espacial obligó al centro del campo checo a cometer 17 faltas mientras intentaban seguir sus incorporaciones desde segunda línea, antes de ser sustituido en el minuto 73.

    Myles Lewis-Skelly - 7/10

    Actuación sobria del joven, que no se complicó y movió la posesión con eficacia. Puso la base para que los jugadores más creativos brillaran, aunque vio una tarjeta amarilla en el minuto 53 por una falta táctica.

    Elliot Anderson - 7/10

    Mostró una enorme calidad técnica y trabajó mucho sin balón para mantener la presión. Tuvo un papel crucial en la jugada del primer gol de Kane con un sublime pase que rompió la defensa hacia Morgan Rogers, antes de ser sustituido por James Garner en el minuto 63.

  • England v Czechia - UEFA Nations League 2026/27 Group A3 MD4Getty Images Sport

    Ataque

    Harry Kane - 9/10

    Una actuación verdaderamente histórica en su partido número 125 como internacional. No solo marcó dos veces, en los minutos 40 y 57, para alcanzar los 91 goles con su selección, sino que también desempeñó un papel clave en la presión que provocó el primer gol en propia puerta. Letal y con mando.

    Morgan Rogers - 8/10

    Demostró por qué se está convirtiendo en un fijo en la selección al dar la asistencia del primer gol de Kane. Su velocidad y verticalidad en la banda causaron problemas constantes a Coufal.

    Eberechi Eze - 7/10

    Se movió bien en los espacios intermedios, utilizando su habilidad para sacar a los defensores de su posición. Aunque no vio puerta, su participación en la elaboración fue crucial para el dominio de Inglaterra.

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  • FBL-EUR-NATIONS-ENG-CZEAFP

    Suplentes y entrenador

    Jarrad Branthwaite - 6/10

    Entró por Guehi en el minuto 63 y mantuvo la portería a cero con facilidad.

    James Garner - 6/10

    Sustituyó a Anderson en el minuto 63 y aportó piernas frescas para cerrar una victoria cómoda.

    Rio Ngumoha - 6/10

    Reemplazó a Bellingham en el minuto 73, sumando una valiosa experiencia internacional en un animado cameo.

    Morgan Gibbs-White - 6/10

    Entró en el minuto 73 por Hall, manteniendo la intensidad alta en los últimos compases.

    Dominic Calvert-Lewin - N/A

    Entró tarde por Kane en el minuto 81; no tuvo tiempo suficiente para influir en el partido.

    Thomas Tuchel - 8/10

    Un planteamiento táctico perfecto que anuló por completo al rival. Su decisión de poner de inicio a Rogers y Hall dio sus frutos con contribuciones directas en los goles, y su gestión del partido a través de los cambios aseguró que Inglaterra nunca perdiera el control.