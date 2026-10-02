Mike Maignan - 6/10

Fue en gran medida un espectador durante buena parte de la primera hora, mientras Italia apenas lograba generar remates con verdadero peligro a puerta. Al final le superó el disparo de Bastoni y firmó una parada en todo el partido, aunque su salida de balón mantuvo un nivel muy alto bajo presión.

Jeremy Jacquet - 6/10

Actuación bastante sólida en la banda, aportando la amplitud estructural que necesitaba el 4-3-3 de Zidane. Estuvo disciplinado en su posicionamiento, contribuyendo a los altos registros de posesión del equipo, aunque rara vez se aventuró en zonas de ataque de alto riesgo.

Adrien Truffert - 6/10

Aportó una energía notable por la izquierda, actuando a menudo como una vía de salida secundaria en el tercio medio. Su velocidad de recuperación fue vital en las pocas ocasiones en las que Italia intentó explotar las transiciones, y terminó el partido con un elevado volumen de intervenciones exitosas.

Pierre Kalulu - 6/10

Mostró una excelente serenidad en las fases iniciales de la salida de balón, ayudando a Francia a mantener su 65 % de posesión. Ganó sus duelos individuales por alto, pero formó parte de la unidad defensiva que se desconectó por un momento en el empate italiano.

Dayot Upamecano - 5/10

Una noche para olvidar para el jugador del Bayern de Múnich. Aunque se mostró dominante en lo físico durante 70 minutos, su disciplina se resintió bajo presión. Después de ver una amarilla en el minuto 73, su segunda tarjeta amarilla en el 85 dejó a su equipo vulnerable y eclipsó una actuación defensiva estadísticamente aceptable.