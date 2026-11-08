Las notas de la Juventus: Vicario, espectacular; Lucumì, un desastre; Koopmeiners, bien. Por fin Kolo Muani

VICARIO 7: sin culpa ante Pellegrino, no está acertado en el disparo de Jimenez que permite a Njie poner a su equipo por delante, pero en el 92' y el 93' evita los goles de Brescianini y Mastantuono con dos grandes paradas. Marca la diferencia: el punto conseguido lleva su sello.

KALULU 5,5: cumple sin más, se incorpora poco al ataque, preocupado por la velocidad de Njie y los movimientos de Kolo Muani y McKennie, que tienden a abrirse.

BREMER 6: sufre muchísimo con Pellegrino, pero aprovecha la salida sin sentido de De Gea para marcar de cabeza el 2-2. Es su tercer gol en este campeonato, aunque es lo único realmente positivo de su partido. Atrás muestra demasiadas dudas.

LUCUMI' 5: desorientado, interpreta mal muchas jugadas y nunca logra sujetar a su hombre. Un resbalón suyo está a punto de costar caro. El eslabón débil de la defensa de la Juventus.

CABAL 5: rinde mejor como lateral ofensivo; atrás hace aguas por todas partes. Tarda en cerrar a Jimenez en la jugada del 2-1 de la Fiorentina (56' CELIK 5,5: sufre ante Mastantuono, que gana la mayoría de los duelos)

MCKENNIE 6: se abre o se mete por dentro según el momento, acompaña las jugadas y roza el gol de cabeza. Tiene mala suerte en el rebote que da lugar al 2-1 de la Fiorentina (78' EKHATOR 6: dispone de una buena ocasión de cabeza, pero remata por encima del larguero)

DOUGLAS LUIZ 6: le falta algo de personalidad y no destaca por su iniciativa, pero es importante para el equilibrio y conecta bien las líneas.

KOOPMEINERS 6,5: decidido, ayuda a contener al rival y crea peligro, sobre todo desde lejos. Un partido de trabajo, concentración y aportación ofensiva. Un claro paso adelante.

KOLO MUANI 7: en Alkmaar, en la Europa League, dio las primeras señales alentadoras; en Florencia llega la confirmación: la banda derecha es su hábitat natural y el defensa que ocupa su espacio, una presa apetecible. Se burla de Viery en el 1-1 y también le sirve a Woltemade la ocasión del posible 2-1. Está activo, lleno de energía y, por fin, es un recurso.

WOLTEMADE 6: pierde de vista a Pellegrino en el 1-0, pero se resarce al convertir un gran pase de Kolo Muani en su primer gol en el campeonato. Tiene una ocasión enorme para adelantar a la Juve, pero De Gea le gana el duelo (56' ZHEGROVA 6: entra y da un gran pase a Douglas Luiz, que remata de cabeza por encima del larguero).

BOGA 6: en la primera parte obliga a Jimenez a quedarse atrás y a estar pendiente de él. Firma algunas buenas aceleraciones, pero, como suele ocurrir, no mantiene ese nivel durante todo el partido (56' ALAJBEGOVIC 6,5: entiende el juego, siempre da la impresión de poder inventar algo y se pone al servicio de sus compañeros)

SPALLETTI 6: una Juve con carácter y ganas, que crea mucho, sobre todo en la primera parte, pero paga los errores individuales. Hace rotaciones, aunque no tiene muchas opciones al jugar cada tres días, y recibe respuestas positivas de Koopmeiners y Kolo Muani. Atrás, sin embargo, hay demasiadas dudas. En la segunda parte se nota el cansancio y no encuentra las armas para ganar el partido.