¿Tienes más de 24 años?

Help us verify your age by providing an honest response. This site contains gambling advertising for 24+.

Age-restricted content

No tienes la edad mínima necesaria para ver contenidos relacionados con las apuestas. Se te redirigirá a la página de inicio.

alt
En directoEntradas
imago-sport-1084577390.jpgAgenciaLOF
Alvino Hanafi
Traducido por

Las notas de la Juventus ante el Celta de Vigo: Randal Kolo Muani marca un agónico gol para culminar la remontada del equipo italiano

Juventus
Celta Vigo
Player ratings
Celta Vigo vs Juventus
Europa League

La Juventus mantuvo su inicio perfecto en la Europa League con una trabajada victoria por 2-1 ante el Celta Vigo en el Abanca Balaidos. Pese a llegar al descanso por detrás en el marcador, el equipo mostró fortaleza táctica para remontar con un gol de Nick Woltemade y otro de Randal Kolo Muani en el tiempo añadido.

La Juventus de Luciano Spalletti demostró una gran fortaleza mental en Galicia y superó una primera parte deslavazada para hacerse con los tres puntos. Al equipo italiano le costó inicialmente frenar las fluidas transiciones del Celta y se vio por detrás en el marcador en el minuto 18, cuando Hugo Alvarez aprovechó un despiste defensivo. Pese a dominar la posesión con un 53 %, la Juventus tuvo dificultades para superar el compacto bloque del conjunto español hasta que los ajustes tácticos de la segunda parte empezaron a dar resultado.

El empate de Nick Woltemade poco antes de la hora de juego cambió por completo la dinámica del partido. La Juventus intensificó su ataque y terminó con 22 disparos en total. Aunque el Celta de Vigo siguió siendo peligroso al contraataque, la profundidad del banquillo italiano resultó decisiva. En un final frenético, Andrea Cambiaso puso el centro decisivo para que Randal Kolo Muani empujara el balón a la red en el segundo minuto del tiempo añadido. Así, la Juventus se mantiene en lo más alto de la clasificación de la Europa League con dos victorias en dos partidos.

GOAL puntúa a los jugadores de la Juventus en Balaídos.

  • Real Club Celta v Juventus - UEFA Europa League 2026/27 League Phase MD2Getty Images Sport

    Portería y defensa

    Guglielmo Vicario - 6/10

    Vicario fue poco más que un espectador durante buena parte de la noche, ya que la Juventus dominó el balón, pero poco pudo hacer para evitar el gol inicial de Hugo Alvarez en el minuto 18. Firmó una parada contabilizada oficialmente durante el partido y distribuyó bien el balón bajo presión, lo que permitió a la Juventus salir jugando desde atrás con eficacia.

    Federico Gatti - 6/10

    Situado en el lado derecho de la defensa de tres, Gatti se mostró agresivo en los duelos, aunque en ocasiones sufrió con los movimientos de Swedberg. Fue sustituido en el minuto 70, cuando Spalletti buscó más velocidad para recuperar la posición en la recta final del encuentro.

    Lloyd Kelly - 5/10

    Kelly pasó una noche difícil en el centro de la defensa. Vio la amarilla en el minuto 54 por una falta táctica y, en general, se mostró incómodo ante las rápidas combinaciones del Celta por el carril central. Bremer lo sustituyó en el minuto 70 tras una hora exigente.

    Pierre Kalulu - 7/10

    El más sereno de los centrales titulares, Kalulu aprovechó su velocidad para cubrir la espalda de Gatti y Kelly. Disputó los 90 minutos y aportó la estabilidad defensiva necesaria mientras la Juventus adelantaba sus líneas en busca del gol de la victoria.

  • Real Club Celta v Juventus - UEFA Europa League 2026/27 League Phase MD2Getty Images Sport

    Centrocampo

    Francisco Conceicao - 6/10

    En un papel híbrido entre carrilero y extremo, Conceicao dio amplitud al equipo, pero le faltó precisión en el último pase para poner en apuros de forma constante a la defensa del Celta. Fue sustituido en el minuto 64 como parte de un doble cambio para dar frescura a las bandas.

    Kristijan Alajbegovic - 5/10

    Al joven le costó hacerse notar en el escenario europeo y tuvo dificultades para adaptarse al ritmo del centro del campo del Celta. Fue sustituido junto a Conceicao en el minuto 64 tras no lograr influir de forma significativa en el partido.

    Teun Koopmeiners - 7/10

    Koopmeiners llevó la batuta en el centro del campo y buscó constantemente hacer progresar el juego entre líneas. Aunque no fue uno de sus partidos más productivos, su disciplina táctica permitió a los centrocampistas más ofensivos incorporarse al ataque antes de que fuera sustituido para darle descanso en el minuto 82.

    Pape Sarr - 7/10

    Sarr aportó la presencia física necesaria para contrarrestar al centro del campo técnico del Celta. Cubrió mucho terreno y ganó varias segundas jugadas importantes, lo que ayudó a la Juventus a mantener un 53 % de posesión a lo largo del encuentro.

    Weston McKennie - 6/10

    McKennie desempeñó un papel híbrido y ocupó posiciones adelantadas para apoyar el ataque. Aunque su energía fue útil en la presión, le faltó la eficacia en el último tercio que ha caracterizado sus últimas actuaciones.

    Andrea Cambiaso - 8/10

    El jugador más destacado del once inicial, Cambiaso fue una amenaza constante por la izquierda. Su insistencia dio fruto en el minuto 92, cuando dio a Kolo Muani la asistencia del gol de la victoria y puso el broche a una actuación de gran nivel, marcada por la calidad de sus centros y su despliegue físico.

  • FBL-EUR-C3-CELTA-JUVENTUSAFP

    Ataque

    Nick Woltemade: 7/10

    Woltemade actuó con inteligencia como referencia en ataque y vio recompensada su perseverancia en el minuto 59, cuando se coló en el área sin ser detectado y marcó el gol del empate con un remate ajustado. Fue una contribución decisiva que cambió el rumbo del partido cuando la Juventus parecía quedarse sin ideas.

    • ¿TE HA GUSTADO ESTA HISTORIA?

    Añade GOAL.com como fuente preferida en Google para ver más de nuestras noticias

    Sigue a GOAL en Google
  • FBL-EUR-C3-CELTA-JUVENTUSAFP

    Suplentes y entrenador

    Randal Kolo Muani - 8/10

    El revulsivo por excelencia. Entró en el minuto 64 y aportó velocidad y verticalidad al ataque de la Juventus. Exhibió su olfato goleador al ser el primero en reaccionar al centro de Cambiaso y marcar el gol de la victoria en el minuto 90+2.

    Nico Gonzalez - 6/10

    Entró en el minuto 64 y ayudó a abrir la defensa del Celta, lo que permitió a la Juventus encerrar al equipo local en su propio campo durante el último cuarto del partido.

    Bremer - 6/10

    Sustituyó a Kelly en el minuto 70 y aportó de inmediato más autoridad a la línea defensiva. Ganó varios duelos aéreos para neutralizar los intentos del Celta de jugar en largo en los últimos minutos.

    Jhon Lucumi - 5/10

    Su actuación tras entrar en el minuto 70 fue algo irregular. Vio la tarjeta amarilla apenas dos minutos después de saltar al campo y pareció no acabar de encontrar el ritmo del partido.

    Douglas Luiz - N/A

    Entró en el minuto 82 para ayudar a conservar el resultado. No tuvo tiempo suficiente para recibir una nota, pero jugó sin complicarse.

    Luciano Spalletti - 7/10

    El triple cambio de Spalletti en la segunda parte dio un vuelco al partido. Al ver que su once inicial acusaba el cansancio, introdujo a Kolo Muani y Bremer, que corrigieron los problemas estructurales del equipo y aportaron el impulso ofensivo necesario para arrebatar la victoria en el último suspiro.

Próximos partidos
CEL

CEL

Primera División

18 oct 2026

ALA

ALA

JUV

JUV

Serie A

18 oct 2026

LAZ

LAZ