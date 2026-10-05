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Khaled Mahmoud
Traducido por

Las notas de Francia contra Bélgica: Michael Olise y Desire Doue lideran una impresionante remontada final

Francia
Belgium
Francia vs Belgium
UEFA Nations League A

Francia firmó una notable avalancha final en el Stade de France para asegurar una victoria por 4-1 sobre Bélgica en la Liga de Naciones. Por detrás durante la mayor parte del partido, el equipo de Zinedine Zidane marcó cuatro veces en los últimos 14 minutos para arrollar al conjunto visitante.

Durante 77 minutos, parecía que la Bélgica de Mark van Bommel estaba a punto de asegurarse una trabajada victoria a domicilio tras el gol inicial de Dodi Lukebakio en la primera parte. Francia tuvo problemas para derribar el compacto bloque belga, a pesar de dominar el 61 % de la posesión y acumular una cifra de goles esperados (xG) de 2,38. El panorama táctico cambió de forma significativa en el último cuarto de partido, ya que la superior condición física de Francia y la profundidad de su banquillo acabaron imponiéndose ante una zaga belga cada vez más fatigada.

La remontada fue sencillamente extraordinaria, impulsada por la entrada de varios jóvenes de enorme potencial. Entre el minuto 77 y el pitido final en el tiempo de descuento, Francia pasó de un 0-1 en contra a una goleada por 4-1. La contundencia en la definición en los compases finales reflejó un partido en el que Francia terminó desbordando a su rival por puro volumen, con 24 remates en total y 9 a puerta, frente a solo 5 intentos totales de los visitantes.

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    Portero y defensa

    Guillaume Restes - 6/10

    Restes tuvo muy poco trabajo durante la mayor parte de la noche, ya que Bélgica se centró en las transiciones defensivas. Apenas pudo hacer nada en el 0-1 de Lukebakio en el minuto 35, que estuvo bien definido. Firmó una parada y mostró una distribución decente, completando una parte razonable de sus pases mientras Francia salía jugando desde atrás.

    Leny Yoro - 7/10

    Un debut sereno para el joven defensa central. Yoro mostró su velocidad de recuperación en varias ocasiones para frenar a Romelu Lukaku y fue clave en el dominio de Francia en los duelos aéreos, ganando una buena parte de sus disputas mientras el equipo dejaba a Bélgica en solo dos tiros a puerta en todo el partido.

    Maxence Lacroix - 6/10

    Una presencia sólida, aunque poco espectacular, en la línea defensiva durante los 90 minutos. Lacroix ayudó a mantener una línea adelantada que comprimió el juego, aunque la unidad defensiva quedó desajustada por un momento en el gol belga. Aportó una presencia física necesaria para contrarrestar las salidas directas de Bélgica.

    Jules Kounde - 7/10

    Actuando en su habitual papel de lateral derecho, Kounde fue una salida constante en el último tercio. Aunque sus centros fueron erráticos por momentos, su posicionamiento ayudó a Francia a mantener un 61 % de posesión, y tuvo la disciplina suficiente para que Dodi Moreira generara muy poco peligro por banda.

    Andy Diouf - 6/10

    Ocupando el lado izquierdo de la defensa, Diouf aportó equilibrio, pero tuvo menos presencia en el último tercio que Kounde. Cumplió bien con sus tareas defensivas y formó parte de una unidad que limitó a Bélgica a cero contraataques destacables durante los noventa minutos.

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    Centrocampista

    Eduardo Camavinga - 7/10

    El principal director de la sala de máquinas. Camavinga fue vital para reciclar la posesión y asegurar que Francia se mantuviera a la ofensiva. Su capacidad para romper líneas con el pase fue clave para sostener la presión, incluso cuando el marcador pintaba mal. Fue sustituido en los últimos minutos por Rabiot tras una actuación en la que dominó la zona central.

    Manu Kone - 6/10

    Kone aportó la mordiente necesaria en el centro del campo, pero le costó encontrar el pase definitivo ante el bloque bajo de Bélgica. Fue sustituido poco después de la hora de juego, cuando Zidane buscó más chispa creativa para remontar la desventaja de un gol.

    Maghnes Akliouche - 6/10

    Actuación discreta del mediapunta, al que le costó encontrar espacios entre las líneas belgas. Formó parte del doble cambio en el minuto 60 que acabó allanando el camino para la remontada francesa, ya que el desarrollo del partido exigía un perfil diferente de atacante.

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    Ataque

    Ousmane Dembele - 6/10

    Como capitán del equipo, Dembele fue una fuente de frustración para la afición local. Intentó numerosos regates, pero a menudo le faltó acierto en los metros finales ante un disciplinado Timothy Castagne. Fue sustituido en el minuto 60 tras no lograr ni gol ni asistencia.

    Bradley Barcola - 6/10

    Barcola dejó destellos de su aceleración característica, pero la defensa belga le hizo dos contra uno con frecuencia. Completó varios regates, pero no pudo superar la línea visitante antes de ser reemplazado por Desire Doue en el minuto 72.

    Esteban Lepaul - 6/10

    Encargado de liderar el ataque, Lepaul se encontró aislado durante largos tramos. Aunque sus movimientos ayudaron a estirar a los centrales belgas, le faltó el servicio necesario para incomodar de verdad a Vandevoordt durante su tiempo sobre el terreno de juego.

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    Suplentes y entrenador

    Desire Doue - 9/10

    El catalizador. Entró en el minuto 72 y Doue cambió el partido por completo. Marcó el empate en el minuto 77 y después se convirtió en asistente, dando el pase de gol a Michael Olise en el tercer y cuarto tanto de Francia. Una actuación increíble saliendo desde el banquillo.

    Michael Olise - 9/10

    Olise estuvo sensacional tras entrar en el minuto 60. Dio la asistencia para el gol de Rayan Cherki que puso el 2-1 y luego marcó dos goles él mismo, en los minutos 88 y 91, para dejar el resultado visto para sentencia. Su visión y su ejecución fueron de clase mundial.

    Rayan Cherki - 8/10

    Otro cambio que cambió el partido. Cherki marcó el crucial gol de la remontada en el minuto 81, mostrando una gran compostura. Su capacidad técnica en espacios reducidos fue exactamente lo que le había faltado a Francia en la primera hora de partido.

    Lucas Da Cunha - 7/10

    Sustituyó a Kone en el minuto 61 y desempeñó un papel clave en el primer gol, dando la asistencia para que Doue igualara el marcador. Su energía ayudó a cambiar la dinámica a favor de Francia.

    Adrien Rabiot - N/A

    Entró en el minuto 88 por Camavinga para ayudar a amarrar el resultado.

    Zinedine Zidane - 9/10

    Un triunfo táctico. Mientras el once inicial sufría, las sustituciones de Zidane fueron perfectamente medidas y ejecutadas. Al reconocer la necesidad de un destello individual para romper el empate, la entrada de Doue, Olise y Cherki transformó una derrota que se avecinaba en una victoria contundente.