Durante 77 minutos, parecía que la Bélgica de Mark van Bommel estaba a punto de asegurarse una trabajada victoria a domicilio tras el gol inicial de Dodi Lukebakio en la primera parte. Francia tuvo problemas para derribar el compacto bloque belga, a pesar de dominar el 61 % de la posesión y acumular una cifra de goles esperados (xG) de 2,38. El panorama táctico cambió de forma significativa en el último cuarto de partido, ya que la superior condición física de Francia y la profundidad de su banquillo acabaron imponiéndose ante una zaga belga cada vez más fatigada.
La remontada fue sencillamente extraordinaria, impulsada por la entrada de varios jóvenes de enorme potencial. Entre el minuto 77 y el pitido final en el tiempo de descuento, Francia pasó de un 0-1 en contra a una goleada por 4-1. La contundencia en la definición en los compases finales reflejó un partido en el que Francia terminó desbordando a su rival por puro volumen, con 24 remates en total y 9 a puerta, frente a solo 5 intentos totales de los visitantes.