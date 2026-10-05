Guillaume Restes - 6/10

Restes tuvo muy poco trabajo durante la mayor parte de la noche, ya que Bélgica se centró en las transiciones defensivas. Apenas pudo hacer nada en el 0-1 de Lukebakio en el minuto 35, que estuvo bien definido. Firmó una parada y mostró una distribución decente, completando una parte razonable de sus pases mientras Francia salía jugando desde atrás.

Leny Yoro - 7/10

Un debut sereno para el joven defensa central. Yoro mostró su velocidad de recuperación en varias ocasiones para frenar a Romelu Lukaku y fue clave en el dominio de Francia en los duelos aéreos, ganando una buena parte de sus disputas mientras el equipo dejaba a Bélgica en solo dos tiros a puerta en todo el partido.

Maxence Lacroix - 6/10

Una presencia sólida, aunque poco espectacular, en la línea defensiva durante los 90 minutos. Lacroix ayudó a mantener una línea adelantada que comprimió el juego, aunque la unidad defensiva quedó desajustada por un momento en el gol belga. Aportó una presencia física necesaria para contrarrestar las salidas directas de Bélgica.

Jules Kounde - 7/10

Actuando en su habitual papel de lateral derecho, Kounde fue una salida constante en el último tercio. Aunque sus centros fueron erráticos por momentos, su posicionamiento ayudó a Francia a mantener un 61 % de posesión, y tuvo la disciplina suficiente para que Dodi Moreira generara muy poco peligro por banda.

Andy Diouf - 6/10

Ocupando el lado izquierdo de la defensa, Diouf aportó equilibrio, pero tuvo menos presencia en el último tercio que Kounde. Cumplió bien con sus tareas defensivas y formó parte de una unidad que limitó a Bélgica a cero contraataques destacables durante los noventa minutos.