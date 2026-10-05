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Khaled Mahmoud
Traducido por

Las notas de Francia contra Bélgica: Michael Olise y Desire Doue inspiran una impresionante remontada final

Francia
Belgium
Francia vs Belgium
UEFA Nations League A

Francia protagonizó una notable ofensiva final en el Stade de France para asegurarse una victoria por 4-1 sobre Bélgica en la Nations League. Por detrás durante la mayor parte del partido, el equipo de Zinedine Zidane marcó cuatro veces en los últimos 14 minutos para arrollar al conjunto visitante.

Durante 77 minutos, parecía que la Bélgica de Mark van Bommel estaba en disposición de asegurarse una disciplinada victoria a domicilio tras el gol inicial de Dodi Lukebakio en la primera parte. Francia tuvo problemas para desarmar el compacto bloque belga, pese a dominar el 61 % de la posesión y acumular una cifra de goles esperados (xG) de 2,38. El panorama táctico cambió de forma significativa en el último cuarto de partido, ya que la superior condición física de Francia y la profundidad de su banquillo acabaron imponiéndose ante una retaguardia belga cada vez más fatigada.

La remontada fue sencillamente extraordinaria, impulsada por la entrada de varios jóvenes de altísimo techo. Entre el minuto 77 y el pitido final en el tiempo de descuento, Francia pasó de un 0-1 en contra a una goleada por 4-1. La contundencia en la definición en los últimos compases reflejó un partido en el que Francia terminó arrollando a su rival por puro volumen, cerrando el encuentro con 24 remates totales y 9 a puerta, frente a apenas 5 intentos totales del conjunto visitante.

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    Portería y defensa

    Guillaume Restes - 6/10

    Restes tuvo muy poco trabajo durante la mayor parte de la noche, ya que Bélgica se centró en la transición defensiva. Apenas tuvo culpa en el 0-1 de Lukebakio en el minuto 35, bien definido. Firmó una parada y mostró una salida de balón correcta, completando una parte razonable de sus pases mientras Francia iniciaba el juego desde atrás.

    Leny Yoro - 7/10

    Un debut sereno para el joven defensa central. Yoro exhibió su velocidad de recuperación en varias ocasiones para frenar a Romelu Lukaku y fue clave en el dominio de Francia en los duelos aéreos, ganando una buena parte de sus enfrentamientos mientras el equipo dejó a Bélgica en solo dos tiros a puerta en todo el partido.

    Maxence Lacroix - 6/10

    Una presencia sólida, aunque poco espectacular, en la zaga durante los 90 minutos. Lacroix ayudó a mantener una línea adelantada que comprimió el juego, aunque la unidad defensiva quedó momentáneamente descolocada en el gol belga. Aportó una presencia física necesaria para combatir las salidas directas de Bélgica.

    Jules Kounde - 7/10

    Actuando en su habitual rol de lateral derecho, Kounde fue una vía constante en el último tercio. Aunque sus centros fueron ocasionalmente imprecisos, su posicionamiento ayudó a Francia a mantener un 61 % de posesión, y tuvo la disciplina suficiente para que Dodi Moreira generara muy poco por la banda.

    Andy Diouf - 6/10

    Ocupando el lado izquierdo de la defensa, Diouf aportó equilibrio, pero tuvo menos presencia en el último tercio que Kounde. Cumplió bien con sus tareas defensivas y formó parte de una unidad que limitó a Bélgica a cero contraataques reseñables durante los noventa minutos.

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    Centrocampista

    Eduardo Camavinga - 7/10

    El principal director de orquesta de la sala de máquinas. Camavinga fue vital a la hora de reciclar la posesión y de asegurar que Francia se mantuviera a la ofensiva. Su capacidad para romper líneas con el pase fue clave para sostener la presión, incluso cuando el marcador pintaba mal. Fue sustituido en los últimos minutos por Rabiot tras una actuación en la que dominó la zona central.

    Manu Kone - 6/10

    Kone aportó la intensidad necesaria en el centro del campo, pero le costó encontrar el pase definitivo ante el bloque bajo de Bélgica. Fue sustituido poco después de la hora de juego, mientras Zidane buscaba más chispa creativa para remontar la desventaja de un gol.

    Maghnes Akliouche - 6/10

    Una actuación discreta del mediapunta, que tuvo dificultades para encontrar espacios entre las líneas belgas. Formó parte del doble cambio en el minuto 60 que acabó allanando el camino para la remontada francesa, ya que el partido exigía un perfil de atacante diferente.

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    Ataque

    Ousmane Dembele - 6/10

    Como capitán del equipo, Dembele fue una fuente de frustración para la afición local. Intentó numerosos regates, pero a menudo le faltó acierto en los metros finales ante un disciplinado Timothy Castagne. Fue sustituido en el minuto 60 tras no lograr ni un gol ni una asistencia.

    Bradley Barcola - 6/10

    Barcola dejó destellos de su aceleración característica, pero la defensa belga le hizo constantes dos contra uno. Completó varios regates, pero no pudo romper la línea visitante antes de ser sustituido por Desire Doue en el minuto 72.

    Esteban Lepaul - 6/10

    Encargado de liderar el ataque, Lepaul se encontró aislado durante largos tramos. Aunque sus movimientos ayudaron a estirar a los centrales belgas, le faltó el suministro necesario para inquietar de verdad a Vandevoordt durante su tiempo sobre el terreno de juego.

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    Suplentes y entrenador

    Desire Doue - 9/10

    El revulsivo. Entró en el minuto 72 y cambió el partido por completo. Marcó el empate en el 77' y luego se convirtió en asistente, dando a Michael Olise el pase de los tercer y cuarto goles de Francia. Una actuación increíble saliendo desde el banquillo.

    Michael Olise - 9/10

    Olise estuvo sensacional tras entrar en el minuto 60. Dio la asistencia para el gol de Rayan Cherki, que puso el 2-1, y luego marcó dos tantos él mismo en los minutos 88 y 91 para dejar el resultado visto para sentencia. Su visión y su ejecución fueron de talla mundial.

    Rayan Cherki - 8/10

    Otro cambio que cambió el partido. Cherki marcó el crucial gol que puso por delante al equipo en el minuto 81, mostrando una gran serenidad. Su capacidad técnica en espacios reducidos fue exactamente lo que le había faltado a Francia en la primera hora de partido.

    Lucas Da Cunha - 7/10

    Sustituyó a Kone en el minuto 61 y desempeñó un papel clave en el primer gol, dando la asistencia para que Doue empatara el marcador. Su energía ayudó a cambiar la dinámica a favor de Francia.

    Adrien Rabiot - N/D

    Entró en el minuto 88 por Camavinga para asegurar el resultado.

    Zinedine Zidane - 9/10

    Un triunfo táctico. Aunque el once inicial tuvo dificultades, los cambios de Zidane llegaron en el momento perfecto y se ejecutaron a la perfección. Al reconocer la necesidad de brillantez individual para romper el bloqueo, la entrada de Doue, Olise y Cherki transformó una derrota que se intuía en una victoria contundente.