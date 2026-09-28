Las notas de Francia ante Bélgica: Michael Olise golpea al final para asegurar la victoria del equipo de Zinedine Zidane

Francia mantuvo su inicio perfecto en la campaña de la UEFA Nations League con una trabajada victoria por 1-0 sobre Bélgica en Bruselas. El equipo de Zinedine Zidane dominó la batalla territorial, con un 65 % de posesión y 18 disparos, pero le costó encontrar la forma de superar el disciplinado bloque bajo belga durante la mayor parte de la noche. La paciencia táctica acabó dando sus frutos en el minuto 88, cuando Olise, que había entrado desde el banquillo, vio puerta para asegurar que Francia se llevara los tres puntos de vuelta a París.
Bélgica, a las órdenes de Mark van Bommel, intentó sorprender a Francia al contraataque, pero le costó generar ocasiones claras y solo logró dos disparos a puerta en los 90 minutos. El partido quedó definido por la superior solidez estructural de Francia en la zona media y su capacidad para sostener la presión, lo que acabó provocando la apertura decisiva en los últimos compases del encuentro. Para Zidane, fue una muestra de la profundidad de su plantilla y del impacto de sus cambios tácticos en un duelo de alta exigencia.