Unai Simón - 6/10

Simón estuvo relativamente exigido y realizó tres paradas a lo largo del partido. Aunque poco pudo hacer ante las definiciones precisas de Gordon y Kane, su salida de balón fue esencial para ayudar a España a mantener su solidez estructural ante la presión inglesa, aunque por momentos pareció verse superado por los contraataques directos de Inglaterra.

Marc Cucurella - 5/10

El jugador del Real Madrid tuvo una primera parte complicada ante la velocidad de los jugadores de banda de Inglaterra y sufrió un momento de mala fortuna cuando el cabezazo de Kane se desvió en su muslo y acabó en la red para el segundo gol. Sin embargo, mejoró notablemente a medida que avanzó el partido. Contribuyó a los 22 despejes de España, ayudando a repeler los centros finales al área y ofreciendo una salida fiable por la banda izquierda durante la reacción de la segunda mitad.

Marc Pubill - 5/10

Una noche exigente para el joven lateral, que tuvo problemas por momentos con los movimientos de Gordon. Formó parte de una línea defensiva que se mostró vulnerable durante las fases de transición en la primera parte, aunque enseñó buena energía para apoyar el ataque cuando España dominó la posesión en el segundo periodo.

Aymeric Laporte - 7/10

Laporte fue la influencia calmante en el corazón de la defensa española. Firmó varias de las 20 intercepciones del equipo, leyendo el juego con brillantez para cortar pases dirigidos a Kane. Su capacidad para iniciar el juego desde atrás fue vital para que España alcanzara un total de 506 pases.

Pau Cubarsi - 6/10

El adolescente dejó destellos de su inmensa calidad técnica, pero encontró en la batalla física con Kane una dura curva de aprendizaje. Fue creciendo en el partido y contribuyó al esfuerzo defensivo que limitó a Inglaterra a solo cinco tiros a puerta pese a sus 14 intentos totales.