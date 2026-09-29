España se adelantó de inmediato apenas dos minutos después del inicio del partido en Sevilla, cuando Yamal remató a gol un envío de Álex Baena. Sin embargo, los visitantes silenciaron momentáneamente a la afición local en el minuto 28, cuando Dion Drena Beljo vio puerta de cabeza tras una buena acción de Ivan Perisic, restableciendo la igualdad contra el curso del juego.
La respuesta del equipo de Luis de la Fuente fue rápida y contundente. Marc Pubill devolvió la ventaja apenas tres minutos después del empate, al marcar de cabeza tras un córner de Yamal para poner el 2-1 al descanso. España dominó la segunda parte con un 63,7 % de posesión, ahogando al centro del campo croata. Yamal firmó su segundo gol poco después de la hora de juego, antes de que el suplente Nico Williams diera brillo al marcador al final, dejando a los locales líderes del Grupo 3.