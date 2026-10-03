D. Raya - 6/10

El portero del Arsenal tuvo un papel casi de espectador, ya que España dominó la posesión. Quedó relativamente vendido en el gol de Jirí Sláma en el minuto 69, uno de los dos únicos tiros a puerta que tuvo que afrontar en toda la noche. Su distribución de balón siguió siendo precisa, ayudando a la salida desde atrás.

A. Laporte - 7/10

Laporte fue el pilar de la defensa española, manejando la línea adelantada con su compostura habitual. Ayudó a limitar a Chequia a intentos lejanos, en lugar de ocasiones claras, apagando el peligro antes de que llegara al área.

R. Le Normand - 7/10

Fuerte por alto y agresivo en la anticipación, Le Normand frenó varios posibles contraataques antes de que pudieran desarrollarse. Su sociedad con Laporte sigue pareciendo una de las más sólidas del fútbol internacional.

F. Garcia - 6/10

Garcia aportó amplitud de forma constante por el costado izquierdo, permitiendo a los centrocampistas interiores tener más espacio para operar. Aunque no participó directamente en los goles, su posicionamiento obligó a los extremos checos a asumir tareas defensivas muy atrás durante gran parte del partido.

I. Fresneda - 6/10

Actuación sólida del joven lateral. Se centró en mantener la estructura defensiva y estuvo disciplinado en las vigilancias, aunque fue menos aventurero en ataque que su homólogo en la banda opuesta.