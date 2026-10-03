España firmó una actuación autoritaria en Oviedo para prolongar su trayectoria impecable. Salió disparada desde el inicio con una eficacia devastadora, ya que Lamine Yamal vio puerta apenas seis minutos después del comienzo tras una acción inteligente de Dani Olmo. La superioridad táctica fue evidente, ya que dejó a Chequia sin posesión y acabó doblando su ventaja antes del descanso gracias a una definición marca de la casa de Rodri en el minuto 35.
Sin embargo, la segunda parte no tuvo la pegada de la primera, lo que permitió a los visitantes encontrar el camino de vuelta al partido cuando Jirí Sláma marcó en el minuto 69. El gol alteró brevemente el ritmo, pero la diferencia técnica siguió siendo enorme, ya que España controló el 69 % de la posesión y completó 766 pases. Cuando Chequia buscaba el empate, Ladislav Krejcí fue expulsado por una segunda tarjeta amarilla, antes de que el suplente Mikel Merino sentenciara por fin el partido en el minuto 89. Así valoramos a los jugadores españoles en una noche exitosa y cargada de acontecimientos.