Alexander Nubel - 6/10

Tras recibir la titularidad, Nubel acabó con una nota de 6,3. Apenas se vio exigido durante largos tramos, ya que Grecia solo registró un disparo a puerta, pero mostró una distribución de balón decente bajo presión. Sin embargo, se quedó completamente vendido en el gol de la victoria después de que Kimmich desviara de forma decisiva el disparo y el balón le superara.

Nathaniel Brown - 7/10

Uno de los más proactivos de la línea defensiva, Brown se llevó un 6,6 antes de ser sustituido en los últimos minutos (84'). Ofreció una salida constante por la banda izquierda y mostró disciplina táctica en su posicionamiento, aunque a sus centros les faltó ese punto final de calidad necesario para romper el empate.

Yann Bisseck - 7/10

Bisseck firmó una nota de 6,8 y se mostró físicamente dominante en los duelos individuales. Fue el más sereno de los centrales, saliendo a menudo de la línea para interceptar jugadas. Aunque vio una amarilla temprana (17'), realizó un bloqueo crucial y enorme en el minuto 90 para sacar de apuros a Gnabry tras un grave error defensivo.

Jonathan Tah - 6/10

Una noche complicada para el experimentado defensor, que sufrió para terminar con una nota de 6,2. Tah no tuvo su habitual dominio aéreo y pareció ir un paso por detrás de la jugada en las transiciones rápidas, lo que provocó varios momentos de nerviosismo entre la afición local.

Josha Vagnoman - 7/10

Vagnoman aportó mucha energía por la derecha y terminó con un 7,0. Fue eficaz en la presión inicial y contribuyó al dominio temprano de Alemania, aunque su despeje improvisado de tacón mantuvo involuntariamente vivo el balón en la jugada previa al gol de Grecia.