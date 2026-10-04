Jonas Urbig - 6/10

Una noche relativamente tranquila para el joven guardameta, que fue en gran medida un espectador durante largos tramos. Realizó dos paradas para mantener la portería a cero, pero apenas fue exigido por una selección griega que solo registró dos disparos a puerta. Su distribución ayudó a sostener la línea alta que requería el sistema de Klopp.

David Raum - 7/10

Raum fue una vía de salida constante por la banda izquierda, aportando la amplitud necesaria para estirar la defensa griega. Firmó una asistencia para una ocasión tardía de Wirtz y fue el jugador de Alemania que más centros puso, aunque a sus envíos a menudo les faltó un rematador que los aprovechara en una zona congestionada del área.

Waldemar Anton - 6/10

El defensa tuvo la tarea de gestionar las transiciones y lo hizo de forma eficaz en líneas generales, aunque vio la amarilla en el minuto 36 por una falta táctica. Se mostró sólido por alto, contribuyendo a los 13 duelos aéreos ganados por Alemania, antes de que el partido se convirtiera en un ejercicio de posesión en una sola dirección.

Malick Thiaw - 5/10

Aunque se impuso físicamente, la noche de Thiaw terminó con una nota amarga al ver la amarilla en el minuto 90 por una entrada temeraria. Sufrió en ocasiones con la velocidad de Fotis Ioannidis al contraataque, pero siguió siendo una pieza vital de la base de dos hombres que permitió a los laterales proyectarse al ataque.

Philipp Treu - 6/10

Treu mostró una gran energía por la derecha y estuvo cerca de encontrar el gol de la victoria al final con un disparo que se marchó ligeramente por encima del larguero en el minuto 86. Sin embargo, sufrió en defensa en la segunda parte, lo que le costó una amarilla en el minuto 66, y a veces le faltó la finura técnica para romper el bloque bajo.