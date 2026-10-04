Sin embargo, pese a registrar 21 remates y lograr 45 toques en el área rival, la falta de verticalidad de Alemania en el último tercio fue evidente. Solo pusieron a prueba en cuatro ocasiones al portero griego, lo que pone de relieve una creciente dificultad para convertir el control estético en resultados tangibles, dejándola tercera en el Grupo A2. Así valoramos a las jugadoras de Alemania en este frustrante empate sin goles:
Las notas de Alemania ante Grecia: Wirtz muestra su vieja cara mientras Klopp inculca un espíritu «desdentado» en un frustrante empate
- Getty Images Sport
Portero y defensa
Jonas Urbig - 6/10
Una noche relativamente tranquila para el joven guardameta, que fue en gran medida un espectador durante largos tramos. Realizó dos paradas para mantener la portería a cero, pero apenas fue exigido por una selección griega que solo registró dos disparos a puerta. Su distribución ayudó a sostener la línea alta que requería el sistema de Klopp.
David Raum - 7/10
Raum fue una vía de salida constante por la banda izquierda, aportando la amplitud necesaria para estirar la defensa griega. Firmó una asistencia para una ocasión tardía de Wirtz y fue el jugador de Alemania que más centros puso, aunque a sus envíos a menudo les faltó un rematador que los aprovechara en una zona congestionada del área.
Waldemar Anton - 6/10
El defensa tuvo la tarea de gestionar las transiciones y lo hizo de forma eficaz en líneas generales, aunque vio la amarilla en el minuto 36 por una falta táctica. Se mostró sólido por alto, contribuyendo a los 13 duelos aéreos ganados por Alemania, antes de que el partido se convirtiera en un ejercicio de posesión en una sola dirección.
Malick Thiaw - 5/10
Aunque se impuso físicamente, la noche de Thiaw terminó con una nota amarga al ver la amarilla en el minuto 90 por una entrada temeraria. Sufrió en ocasiones con la velocidad de Fotis Ioannidis al contraataque, pero siguió siendo una pieza vital de la base de dos hombres que permitió a los laterales proyectarse al ataque.
Philipp Treu - 6/10
Treu mostró una gran energía por la derecha y estuvo cerca de encontrar el gol de la victoria al final con un disparo que se marchó ligeramente por encima del larguero en el minuto 86. Sin embargo, sufrió en defensa en la segunda parte, lo que le costó una amarilla en el minuto 66, y a veces le faltó la finura técnica para romper el bloque bajo.
- AFP
Centrocampista
Aleksandar Pavlovic - 7/10
El metrónomo del combinado alemán. Pavlovic fue el eje de todo, marcando el ritmo y asegurándose de que Alemania mantuviera su 89,2 % de acierto en el pase. Protegió bien a la línea de cuatro defensiva, pero, como muchos de sus compañeros, tuvo dificultades para encontrar el pase definitivo por el corazón del centro del campo griego.
Tom Bischof - 6/10
Bischof ocupó con inteligencia los espacios entre líneas, pero se vio rodeado por Dimitrios Kourbelis y Christos Zafeiris. Trabajó duro para facilitar el juego en el último tercio antes de ser sustituido por Mika Baur en el minuto 83, mientras Klopp buscaba una chispa creativa.
Lennart Karl - 5/10
Una noche difícil para Karl, que no logró imponerse en el partido. Tuvo problemas para superar a su marcador en situaciones de uno contra uno y a menudo se vio obligado a jugar hacia atrás. Fue sustituido en el minuto 63 por Said El Mala tras una hora de fútbol en gran parte desapercibida.
Derry Scherhant - 6/10
Scherhant dejó destellos de brillantez en la banda y contribuyó a los 21 disparos de Alemania, pero su toma de decisiones en el último tercio dejó mucho que desear. Fue sustituido en los últimos minutos por Bambase Conte después de vaciarse ante el disciplinado Kostas Tsimikas.
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Ataque
Florian Wirtz - 7/10
Como capitán y principal referencia, Wirtz volvió a mostrarse como el de antes y demostró ser el jugador más peligroso de Alemania. Vio cómo le bloqueaban un disparo con dirección a portería en el minuto 88 y otro se le marchó muy alto en el 84'. Aunque su calidad técnica fue evidente, a menudo tuvo que bajar demasiado para recibir el balón, dejando vacía el área.
Jonathan Burkardt - 5/10
Burkardt vivió una noche frustrante, ya que los centrales griegos le marcaron de cerca. Apenas dispuso de ocasiones claras y no pudo asociarse con eficacia con Wirtz. Fue sustituido en el minuto 63 por Nick Woltemade tras tener problemas para dejar una huella significativa.
- AFP
Suplentes y entrenador
Nick Woltemade - 6/10
Entró en el minuto 63 para aportar un perfil físico distinto en ataque. Ofreció una mejor plataforma para los balones largos, pero no logró romper el empate.
Said El Mala - 6/10
Entró por Karl, El Mala aportó más verticalidad y forzó una falta poco después de salir, aunque su último pase careció de precisión.
Bambase Conte - N/D
Entró en el minuto 83. Cometió una falta en el tiempo añadido, pero tuvo poco tiempo para influir en el marcador.
Mika Baur - N/D
Un cambio en el minuto 83 que generó una ocasión tardía para Wirtz, pero no pudo ayudar a encontrar el gol del triunfo.
Jurgen Klopp - 6/10
Klopp inculca espíritu de lucha a sus jugadores, pero su equipo se mostró completamente «romo» ante un bloque bajo. Su equipo jugó con una identidad clara, dominando la posesión y el territorio, pero el sistema 4-4-2 no logró producir la contundencia necesaria. Sus cambios fueron proactivos, pero al final no consiguieron cambiar la dinámica táctica del partido.
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