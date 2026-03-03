Según UOL, la razón principal del sorprendente despidodeFilipe Luis del Flamengo no fue solo su rendimiento en el campo, sino una grave ruptura de la confianza. El presidente Luiz Eduardo Baptista, conocido como Bap, descubrió que el entrenador había mantenido negociaciones secretas con BlueCo, la sociedad de cartera propietaria del Chelsea y el Estrasburgo, durante el reciente proceso de renovación de su contrato. Esta revelación resultó totalmente fatal para su relación laboral.

Durante estas conversaciones, Luis supuestamente no dio señales de vida al Flamengo durante tres días. Al principio creía que estaba negociando un puesto en el Chelsea, pero luego se enteró de que en realidad se trataba del club francés, el Estrasburgo. Al darse cuenta de ello, volvió a las negociaciones con el gigante brasileño, pero el daño ya estaba hecho. Bap se sintió profundamente traicionado por las reuniones clandestinas, lo que aceleró la decisión de despedir al entrenador de 38 años a pesar de sus recientes victorias nacionales.