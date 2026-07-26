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Las mujeres del Wrexham ven cómo se esfuma su sueño de la Liga de Campeones tras la derrota del equipo galés en la eliminatoria de clasificación
Los Red Dragons se adelantan en el marcador
El ambiente en el Racecourse era electrizante. Los campeones de la Adran Premier buscaban confirmar su gran momento tras vencer al FC Pyunik en la ronda anterior. El Wrexham comenzó con mucha confianza, imponiendo su ritmo y obligando a los visitantes a replegarse desde el inicio.
El partido no pudo empezar mejor para las locales: Lili Jones encendió al público a los 10 minutos.
El tanto llegó tras un mal despeje del Riga en un balón parado, y Jones lo aprovechó con una volea precisa que se coló por la escuadra. Era su segundo gol europeo del verano y, durante gran parte de la primera parte, pareció suficiente para llevar al Wrexham a la siguiente ronda.
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El Riga protagoniza una remontada impecable
Sin embargo, la segunda parte fue otra historia: las campeonas de Letonia mostraron su eficacia. El empate llegó en el 50, cuando la centrocampista japonesa Minami Oi se aventuró al ataque y batió de cabeza a Maria Francis-Jones. El gol atónito al público local y cambió el partido, y Kumba Brima lo aprovechó para darle la vuelta al marcador cuatro minutos más tarde. La joven suplente Laura Kallase sentenció con el tercero.
El Wrexham aguantó la presión final.
Con el paso de los minutos, el esfuerzo físico mermó a los campeones galeses. El Riga, al notar el cansancio del Wrexham, refrescó el once con cambios para mantener la presión alta.
La noche empeoró para los «Red Dragons» cuando Shiori Kato marcó el cuarto gol en los últimos minutos, evidenciando la diferencia de experiencia europea entre ambos equipos. A pesar de la derrota, la afición aplaudió a los jugadores del Wrexham por alcanzar esta fase por primera vez en la historia del club.
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El final de un debut histórico en Europa
Aunque el sueño de la Liga de Campeones se esfumó esta temporada, la experiencia adquirida es valiosa para el fútbol femenino del norte de Gales. El club, bajo propietarios de alto perfil, ha ascendido rápido y usar este nivel como referencia para el futuro. Ahora el Wrexham se centra en la liga local, busca retener el título y volver a Europa el próximo año.
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