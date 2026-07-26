Las mujeres del Wrexham ven cómo se esfuma su sueño de la Liga de Campeones tras la derrota del equipo galés en la eliminatoria de clasificación

El ambiente en el Racecourse era electrizante. Los campeones de la Adran Premier buscaban confirmar su gran momento tras vencer al FC Pyunik en la ronda anterior. El Wrexham comenzó con mucha confianza, imponiendo su ritmo y obligando a los visitantes a replegarse desde el inicio.

El partido no pudo empezar mejor para las locales: Lili Jones encendió al público a los 10 minutos.

El tanto llegó tras un mal despeje del Riga en un balón parado, y Jones lo aprovechó con una volea precisa que se coló por la escuadra. Era su segundo gol europeo del verano y, durante gran parte de la primera parte, pareció suficiente para llevar al Wrexham a la siguiente ronda.