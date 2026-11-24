El Black Friday se acerca a toda velocidad y el Newcastle United se prepara para ofrecer grandes descuentos a su afición. Las rebajas oficiales del club se abren al público general el 20 de noviembre, una ocasión perfecta para encontrar una ganga.

Es el momento ideal para hacerte con una réplica de la camiseta de la temporada 2026-27, renovar tu ropa de entrenamiento de invierno o adelantar las compras de Navidad para ese geordie de tu vida.

¡Prepara tu lista de deseos! Estas son las mejores ofertas y prendas que conviene tener en el radar en cuanto comiencen las rebajas para el público general.