Las mejores ofertas del Black Friday 2026 en material deportivo: botas, camisetas, videojuegos y equipamiento de entrenamiento

Si quieres renovar tus botas para jugar en tu liga amateur, comprar la última camiseta del equipo de la temporada 2026-27 o mejorar tu equipamiento para entrenar en casa, el Black Friday es la mejor semana del año para encontrar artículos deportivos.

Grandes comercios, como Nike, adidas, Pro: Direct Soccer, Kitbag y Amazon, rebajan hasta un 50 % los precios de equipamiento deportivo, ropa para aficionados y accesorios. Para que no tengas que buscar entre infinidad de tiendas online, GOAL ha reunido las mejores ofertas disponibles ahora mismo.