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Early Black Friday deals 2026 GOAL / various
Renuka Odedra
Traducido por

Las mejores ofertas anticipadas del Black Friday 2026 en fútbol: grandes descuentos en botas, equipaciones y material

SHOPPING

¿Botas, equipaciones o material nuevo para entrenar? ⚽️💰

Puede que el Black Friday caiga oficialmente el 27 de noviembre este año, pero las rebajas anticipadas ya han comenzado. Si buscas renovar tus botas para la liga de los domingos, conseguir una réplica de la camiseta de la temporada 2026-27 por menos dinero o adelantar tus compras navideñas, noviembre es, sin duda, el mejor momento del año para aprovechar las ofertas.

Grandes marcas como Nike, adidas y FORZA, junto con tiendas como Pro: Direct Soccer, ya han puesto en marcha sus primeras promociones.

Para ahorrarte la búsqueda entre interminables páginas de liquidación, hemos seleccionado las mejores ofertas anticipadas de Black Friday en artículos de fútbol disponibles ahora mismo.

  • Christmas football boots 2026GOAL / various

    Botas

    Puede que el Black Friday sea oficialmente el 27 de noviembre este año, pero las ofertas anticipadas ya han comenzado. Si buscas renovar tus botas para jugar en una liga dominical, conseguir una camiseta réplica de la temporada 2026/27 por menos dinero o adelantar tus compras navideñas, noviembre es el mejor momento del año para aprovechar las ofertas.

    Grandes marcas como Nike, adidas y FORZA, junto con tiendas como Pro: Direct Soccer, ya han puesto en marcha sus ofertas previas.

    Para ahorrarte la tarea de recorrer interminables páginas de liquidaciones, hemos reunido las mejores ofertas anticipadas de Black Friday en artículos de fútbol disponibles ahora mismo en el Reino Unido.

  • England home kitNike

    Réplicas de camisetas y equipaciones de clubes

    Los precios de las equipaciones se han disparado en los últimos años, lo que convierte el Black Friday en una cita imprescindible para los aficionados que quieren lucir los colores de su club.

    Las rebajas anticipadas del Black Friday de Nike ya han reducido los precios hasta un 30 % adicional en las equipaciones de 2025/26 y 2026/27. Entre las ofertas destacan la camiseta visitante del Chelsea 25/26, que ha bajado a 39,99 £, y los importantes descuentos en las equipaciones Stadium de local de Inglaterra 2024/25. En JD Sports también han caído considerablemente los precios de productos internacionales habituales, incluidas las zapatillas que tanta expectación han generado.

  • Forza Black Friday 15% dealsForza

    Material esencial para entrenar

    La tecnología y las botas están muy bien, pero nada supera salir al césped. Si eres un entrenador que planifica sesiones de invierno o un padre o una madre que busca el regalo de Navidad definitivo para un niño apasionado por el fútbol, FORZA ha lanzado una gran promoción Warm-Up con un 15 % de descuento adicional en toda la web.

    • Portería de fútbol FORZA 6 x 4: Ha bajado de 69,99 £ a solo 33,99 £. Esta portería de jardín de PVC no plastificado, resistente a la intemperie, se monta sin necesidad de herramientas e incluye todas las piquetas y clips necesarios para empezar a jugar de inmediato.
    • Tabla de rebote FORZA RapidFire Wave: Ha bajado a 50,99 £. Si quieres mejorar tu primer toque, este rebotador reversible 4 en 1 devuelve el balón con la imprevisibilidad de un partido, por lo que resulta imprescindible para entrenar en solitario.

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  • EAFC 27 EA

    Tecnología y EA Sports FC 27

    Por último, para los aficionados al fútbol digital, el Black Friday es, sin duda, el mejor momento para mejorar su experiencia de partido virtual.

    Si quieres reforzar tu Ultimate Team, las tiendas digitales ya ofrecen promociones anticipadas de EA FC 27 Points, con descuentos notables en los paquetes de 5.900 y 12.000 puntos. Además, si quieres renovar tu equipo, la nueva PlayStation 5 Pro por fin tiene una disponibilidad estable en Argos y Amazon UK, junto con las grandes rebajas anticipadas del Black Friday en videojuegos de PlayStation Store.