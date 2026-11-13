La Navidad de 2026 es una época ideal para comprar botas de fútbol, justo después de un año histórico de fútbol mundialista y de una oleada de renovaciones tecnológicas. Ya sea para un extremo rapidísimo, para un centrocampista organizador de la vieja escuela o para darte un capricho de cara al tramo invernal de la temporada, las marcas han echado toda la carne en el asador.

Esta es la lista definitiva de GOAL en diapositivas con las mejores botas de fútbol para poner bajo el árbol estas fiestas.