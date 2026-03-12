Las máximas goleadoras de todos los tiempos de la selección femenina de Inglaterra: Ellen White, Beth Mead, Georgia Stanway y las mejores rematadoras de las Lionesses

Pero el puesto de Smith en lo más alto de la clasificación histórica de goleadoras de la selección femenina de Inglaterra fue ocupado por Ellen White en noviembre de 2021, y ahora la exjugadora del Manchester City, que se retiró tras el triunfo en la Eurocopa 2022, es la jugadora a batir. Tiene una ventaja de 13 goles sobre cualquier otra Lioness actual, pero hay varias aspirantes que están subiendo puestos para desafiar su récord.

Beth Mead es la más cercana y ahora Georgia Stanway está reclamando su puesto, subiendo al noveno lugar en la lista de todos los tiempos gracias a los tres goles que marcó en los dos primeros partidos de Inglaterra en 2026. Alessia Russo también parece una verdadera amenaza, especialmente como delantera centro titular de las Lionesses. Se encuentra a solo un gol del top 10.

Entonces, ¿quiénes son las jugadoras que ostentan los récords que persiguen Mead, Stanway y Russo? ¿A qué distancia están de seguir subiendo en la clasificación? ¿Y qué jugadoras han marcado más goles para Inglaterra a lo largo de los años? GOAL repasa las máximas goleadoras de todos los tiempos de las Lionesses...