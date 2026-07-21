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Krishan Davis

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Las lágrimas de Lionel Messi tras la final del Mundial muestran el tardío pero hermoso vínculo que el astro argentino encontró con su patria

Analysis
Argentina
L. Messi
World Cup

Tras la derrota de Argentina ante España en la final del Mundial 2026, todo indica que Lionel Messi, de 39 años, podría retirarse de la selección. Sus lágrimas al final del partido en Nueva Jersey así lo sugieren.

Por una vez, Messi quedó en un segundo plano: sus compañeros optaron por un juego muy físico que no logró desconcertar a La Roja, en vez de aprovechar sus virtudes. La derrota, y cómo se produjo, podría parecer un triste final para la especial relación entre el jugador y su selección; pero, en el contexto de lo que Messi ha logrado en dos décadas con la albiceleste, esa tristeza pronto se olvidará.

Su carrera con la Albiceleste es un ejemplo de perseverancia, rasgo que también define a la selección de Lionel Scaloni en sus ocho años al mando. Hace una década Messi pensó en retirarse, pero superó ese bache y, ya con más de 34 años, alzó los tres títulos que faltaban en su palmarés.

La derrota en la final del domingo le dolió; Messi la describió como «inmensa, y llevará tiempo que esta herida cicatrice». Sea cual sea su decisión de cara al futuro, puede consolarse sabiendo que su legado está asegurado desde hace tiempo. Él mismo lo expresó a la perfección en los días previos al torneo: «Ya completé mi carrera en el último Mundial de Catar».

  • Argentina v Chile: Championship - Copa America CentenarioGetty Images Sport

    Una carrera agitada

    Podría haber sido muy distinto para Messi y para el fútbol: en otra línea temporal su carrera internacional habría acabado hace una década.

    Argentina lo convirtió en el eje del equipo tras su explosión como estrella a finales de los 2000, pero al principio no brilló en los grandes escenarios. Messi no marcó en el Mundial de Sudáfrica 2010 ni en la Copa América 2011, y la Albiceleste cayó en cuartos de final en ambas.

    A partir de ahí llegó su etapa más oscura con la Albiceleste: de 24 años y ya capitán, perdió tres finales seguidas.

    Primero perdió en prórroga contra Alemania en la final del Mundial 2014 y luego cayó ante Chile en las finales de la Copa América 2015 y 2016.

    Sin embargo, su retiro duró solo dos meses: recapacitó y declaró: «Hay que arreglar muchas cosas en el fútbol argentino, pero prefiero hacerlo desde dentro».

    Lideró a Argentina al Mundial 2018, donde volvió a caer en octavos, pero la llegada de Scaloni como técnico interino marcó un punto de inflexión.

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  • FBL-WC-2022-MATCH64-ARG-FRA-TROPHYAFP

    Un vínculo inquebrantable

    El giro de Messi y la llegada de Scaloni al banquillo son dos momentos clave del fútbol argentino moderno.

    El proceso fue lento: cuestionado tras la Copa América 2019, Scaloni logró revertir la opinión pública y convertir un plantel irregular en una selección dominante, potenciada por la presencia de Messi en ataque.

    El propio Scaloni lo resume así: «El fútbol es cuestión de corazón, instinto y no rendirse nunca».

    Una racha de 36 victorias consecutivas acabó con 28 años sin títulos y dio a Argentina la Copa América 2021 tras vencer a Brasil en la final. Messi, a sus 34 años, brilló y participó en el 75 % de los goles del torneo.

    Messi y Argentina mantuvieron el impulso en el Mundial 2022 de Catar, donde vencieron a Francia en los penaltis y alzaron el trofeo por primera vez en 36 años, pese a perder ante Arabia Saudí en el debut. «La Pulga» fue clave, con 10 intervenciones en goles y dos tantos en la final, que afianzaron su legado como el mejor futbolista de la historia.

    En solo seis años pasó del retiro a ser campeón del mundo y “completar el fútbol”. Ese giro consolidó un vínculo inquebrantable con la selección y sus aficionados.

  • FBL-WC-2026-MATCH86-ARG-CPVAFP

    El principio del fin

    Aunque Argentina extendió su racha al ganar la Copa América 2024, persistía la duda sobre su capacidad para defender el Mundial. El plantel, con muchos veteranos de 2022 y pocos cambios en tres años y medio, no mostraba mejoras claras en los amistosos.

    Messi dudó varias veces sobre jugar en 2026 por sus problemas físicos, y en marzo Scaloni admitió que aún no decidía su participación tras algunas lesiones recientes.

    Aun así, el astro fue convocado y, casi con toda seguridad en su última participación, lideró a Argentina a una nueva final con ocho goles y cuatro asistencias, protagonizando una de las carreras por la Bota de Oro más memorables.

    Messi mantuvo a Argentina en la competencia cuando el título parecía escaparse, pero en la final sus esfuerzos no bastaron.

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  • FBL-WC-2026-MATCH104-ESP-ARG-FINALAFP

    Caer luchando

    El legado de Messi en el fútbol y en el Mundial ya estaba garantizado antes del partido del domingo en Nueva Jersey, por suerte, pues sus compañeros lo convirtieron en un encuentro inolvidable por todas las razones equivocadas. El juego excesivamente rudo de la Albiceleste los convirtió en los villanos de la historia y, al final, en sus propios verdugos.

    En el descuento, Enzo Fernández vio la segunda amarilla por una entrada dura a Pau Cubarsi, dejando a los campeones con diez. El gol de Ferran Torres en el 106 sentenció y esta vez no hubo magia final de Messi.

    El astro, ajeno al juego, apenas intervino: sus compañeros se dedicaron a cortar el ritmo con faltas en vez de controlar el balón y crearle espacios.

    Hizo historia, pero de forma negativa: fue el primer equipo en una final desde 1966 que no disparó en los 90 minutos. Su único intento llegó en el 117.

    Si sirve de consuelo, el partido se recordará no por la despedida de Messi, sino por la superioridad del estilo español sobre la agresividad argentina en la final.

  • TOPSHOT-FBL-WC-2026-MATCH104-ESP-ARG-FINALAFP

    Salida silenciosa

    En las entrañas del estadio de Nueva York/Nueva Jersey, tras el partido, la prensa esperaba un anuncio trascendental de Messi después de la dolorosa derrota en la final del Mundial, que muchos creían sería su despedida. Sin embargo, esa entrevista nunca llegó, ni hubo declaraciones de nadie más.

    En cambio, el jugador de 39 años condujo en silencio a sus compañeros por la zona mixta, ignorando a los periodistas que esperaban desde hacía dos horas y dejando el futuro internacional de su capitán en el aire. Scaloni, sin embargo, se detuvo y explicó: «Los chicos no estaban de humor para hablar, y es comprensible».

    La selección argentina partió de Nueva York en la madrugada del lunes y debía llegar a Buenos Aires al final de la tarde. Es probable que pronto haya más claridad sobre la continuidad de Messi en la selección, pues su primer mensaje en redes no aclaró nada.

  • Spain v Argentina: Final - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    El fin de una era

    En la rueda de prensa posterior al partido, Scaloni, visiblemente emocionado, evitó hablar del futuro del capitán y estrella de la selección argentina.

    «Tiene 39 años, es increíble», afirmó el seleccionador. «No hay nada nuevo que decir. Siempre jugaría hasta que él lo decidiera. Todos le apoyamos y espero que todos estén orgullosos de lo que ha conseguido, porque es el mejor jugador que jamás haya pisado un campo».

    Sin embargo, la derrota en la final parece marcar el fin de una era. Con lágrimas en los ojos, Scaloni admitió que sería «complicado» para él y su cuerpo técnico seguir.

    «Ha sido un placer estar aquí; ni siquiera lo había soñado. Si el presidente quiere que me quede hasta diciembre, estaré aquí, pero después de eso, lo veo complicado», afirmó. «Para continuar, necesitamos muchas cosas. Tenemos que empezar de cero. Tenemos que formar un grupo como este, que es difícil de volver a formar. Me duele en el alma. Lo siento».

  • TOPSHOT-FBL-WC-2026-MATCH104-ESP-ARG-FINAL-TROPHYAFP

    Legado asegurado

    Mientras esperamos noticias sobre el futuro de Messi, él, Argentina y los aficionados al fútbol del mundo pueden respirar aliviados: este partido no definirá su brillante carrera. Se recordará más bien como el día en que sus propios compañeros le fallaron al perder la calma.

    Sea cual sea su futuro, su legado ya está asegurado por sus logros con clubes y por el Mundial 2022.

    Solo él sabe si las lágrimas tras colgarle la plata fueron el cierre de su historia con la Albiceleste o el dolor de la derrota. Debería consolarle haber «completado el fútbol», pues otro título mundial habría sido solo la guinda.