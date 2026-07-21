Por una vez, Messi quedó en un segundo plano: sus compañeros optaron por un juego muy físico que no logró desconcertar a La Roja, en vez de aprovechar sus virtudes. La derrota, y cómo se produjo, podría parecer un triste final para la especial relación entre el jugador y su selección; pero, en el contexto de lo que Messi ha logrado en dos décadas con la albiceleste, esa tristeza pronto se olvidará.

Su carrera con la Albiceleste es un ejemplo de perseverancia, rasgo que también define a la selección de Lionel Scaloni en sus ocho años al mando. Hace una década Messi pensó en retirarse, pero superó ese bache y, ya con más de 34 años, alzó los tres títulos que faltaban en su palmarés.

La derrota en la final del domingo le dolió; Messi la describió como «inmensa, y llevará tiempo que esta herida cicatrice». Sea cual sea su decisión de cara al futuro, puede consolarse sabiendo que su legado está asegurado desde hace tiempo. Él mismo lo expresó a la perfección en los días previos al torneo: «Ya completé mi carrera en el último Mundial de Catar».