En marzo de 2026, Lucy Bronze jugó su partido 145 con Inglaterra, superando a Karen Carney y entrando en el podio de jugadoras con más internacionalidades de las Lionesses. «Nunca imaginé llegar a 100 partidos, y menos superar a Karen Carney, una leyenda que admiré desde niña», afirmó. «Es alucinante estar entre los iconos de las Lionesses». ¿Podría subir aún más en la lista? No parece que vaya a bajar el ritmo, pero ¿hasta dónde puede llegar?

Bronze es la única jugadora en activo entre las diez primeras, pero otras compañeras ya acechan: Alex Greenwood, con 107 partidos, acecha el top 10. Keira Walsh (99) y Georgia Stanway (89) también apuntan a entrar en esa lista. Lauren Hemp, con 74 internacionalidades a sus 25 años, completa la lista de talentos en ascenso.

¿Qué récords persiguen y a qué distancia están de las líderes? GOAL repasa las futbolistas con más partidos internacionales de las Lionesses...