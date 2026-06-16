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Spain v Cabo Verde: Group H - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

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Las historias más curiosas del Mundial: LinkedIn convierte a un empleado irlandés en el verdugo del sueño español

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Un mensaje inesperado...

Mientras el mundo esperaba ver a España, campeona de Europa, en el Mundial 2026, Cabo Verde acaparó la atención gracias a su rendimiento y a la historia de su capitán defensivo, que llegó al torneo tras enviar una solicitud de empleo. 

La historia de Roberto «Pico» López, nacido en Dublín, se convirtió en símbolo de la primera participación del país de su padre tras la ampliación del torneo a 48 selecciones.

La ironía es que Cabo Verde, el segundo país más pequeño del torneo con unos 600 000 habitantes, no llegó al Mundial solo con talentos locales, sino buscando a sus hijos en la diáspora.

De los 25 convocados, 14 nacieron fuera del archipiélago. La anécdota más elocuente es la de un defensa irlandés que recibió su primera llamada internacional por LinkedIn, tras trabajar en un banco y dar por acabado su sueño mundialista.

  • Un mensaje extraño en «LinkedIn»

    Hace años, López jugaba en el Shamrock Rovers de la liga irlandesa sin expectativas internacionales, pues solo había representado a Irlanda en categorías inferiores.

    La cuenta de «LinkedIn» que creó durante la universidad, como requisito de una asignatura, se convirtió en una puerta inesperada.

    La federación de Cabo Verde le escribió en portugués, pero no entendió nada y, creyéndolo spam, lo ignoró durante nueve meses.

    Su error casi le cuesta el Mundial, hasta que llegó un segundo mensaje en inglés que aclaró todo: era una invitación oficial para representar al país de su padre.

    El seleccionador, Rui Aguas, descubrió sus raíces caboverdianas por una publicación universitaria y lo contactó por LinkedIn. Como dice el jugador: «Es una forma única de ser convocado para la selección nacional». 

    • Anuncios

  • De Dublín a las camisetas azules

    Roberto López, nacido en Cromlin (Dublín), podía jugar con Cabo Verde por línea paterna. Rechazó la primera convocatoria, pero aceptó la segunda y debutó en 2019.

    Desde entonces ha jugado 44 partidos con los «Tiburones Azules» y se ha vuelto pieza clave de un proyecto que depende de la diáspora: 14 de sus jugadores nacieron fuera del archipiélago, seis en Países Bajos y uno en Irlanda, López.

    Como resumió la BBC: «El defensa de 33 años nació en Dublín, pero cumple los requisitos gracias a su padre, y fue reclutado para jugar con ellos a través de LinkedIn». 

  • De empleado de banco a líder en el Mundial

    Antes de dedicarse profesionalmente al fútbol, López trabajaba como asesor hipotecario en un banco irlandés. Su entrenador en el Shamrock Rovers le animó a dejar ese «trabajo estable» diciéndole: «Siempre puedes volver al banco».

    La apuesta funcionó: En 2017 firmó su primer contrato profesional con los Rovers, llevó al equipo a Europa y pasó de ser un empleado de oficina a un líder defensivo que llevó a un país de apenas 600 000 habitantes a su primer Mundial tras vencer 3-0 a Esuatini.

    La prensa británica lo resumió así: «Gracias a su padre, López cumplía los requisitos y el seleccionador Roy Agwas lo contactó por LinkedIn». Esa decisión lo llevó finalmente a Estados Unidos 2026. 

  • El primer partido contra España termina en un empate histórico

    El lunes, López jugó en el centro de la defensa de Cabo Verde ante España, campeona de Europa, en el debut mundialista de ambos países.

    Pese a las diferencias técnicas y a la ausencia de Nico Williams y Lamine Yamal en la titular española, los «Tiburones Azules» resistieron y consiguieron un valioso 0-0.

    El 0-0, oficial para la FIFA, les dio a los “Tubarões Azuis” su primer punto mundialista y probó que la historia de López no fue solo una anécdota de LinkedIn, sino el germen de una defensa que contuvo a los campeones de Europa.

    El técnico Bobista elogió la disciplina defensiva de su equipo, y López salió del campo como capitán de una pequeña selección que logró lo que parecía imposible, gracias a un mensaje que al principio creyó una broma.

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