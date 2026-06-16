Mientras el mundo esperaba ver a España, campeona de Europa, en el Mundial 2026, Cabo Verde acaparó la atención gracias a su rendimiento y a la historia de su capitán defensivo, que llegó al torneo tras enviar una solicitud de empleo.

La historia de Roberto «Pico» López, nacido en Dublín, se convirtió en símbolo de la primera participación del país de su padre tras la ampliación del torneo a 48 selecciones.

La ironía es que Cabo Verde, el segundo país más pequeño del torneo con unos 600 000 habitantes, no llegó al Mundial solo con talentos locales, sino buscando a sus hijos en la diáspora.

De los 25 convocados, 14 nacieron fuera del archipiélago. La anécdota más elocuente es la de un defensa irlandés que recibió su primera llamada internacional por LinkedIn, tras trabajar en un banco y dar por acabado su sueño mundialista.