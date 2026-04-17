Las hazañas de Hannah Hampton con Inglaterra muestran que la forma es pasajera y la clase, permanente. La portera de las Lionesses vive un momento que puede impulsar su temporada

Mapi León centró desde la esquina y Edna Imade remató de cabeza desde seis metros. Hampton, que ya había realizado varias paradas, respondió con una atajada brillante para desviar el balón y mantener a Inglaterra a flote.

La parada mantuvo el marcador a cero y significó la tercera victoria sobre la Roja en los últimos cuatro duelos. Aunque no era la final europea del verano pasado, el partido era clave: solo hay una plaza automática en el grupo mundialista. Inglaterra lidera ahora la tabla con tres puntos de ventaja y está cerca de conseguirla, y esa parada de Hampton, que llegaba en un estado de forma irregular, es una de las principales razones.