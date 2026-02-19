«¡Las grietas están empezando a aparecer!». Alan Shearer advierte al Arsenal de que «el ruido será mucho más fuerte» tras el empate con el Wolverhampton, ya que el equipo de Mikel Arteta corre el riesgo de perder el título de la Premier League

Sin embargo, Shearer acepta que los Gunners siguen teniendo su destino en sus propias manos, aunque una victoria del City en su partido pendiente les situaría a solo dos puntos del equipo de Arteta.

El exdelantero del Newcastle añadió: «El título de la Premier League también sigue en manos del Arsenal, porque si ganan todos los partidos, ganan la liga. Técnicamente, está en manos de ambos y todo el mundo iba a estar pendiente de ese partido, en el Etihad en abril. De todos modos, siempre iba a ser un partido clave, y obviamente lo es. Pero creo que no me equivoco al decir que solo han ganado dos de sus últimos siete partidos, y eso es muy preocupante.

Dicho esto, después de lo que pasó el miércoles por la noche, yo miraría hacia el próximo partido y me encantaría que fuera uno importante, y eso es lo que tienen con el derbi del norte de Londres, que es exactamente lo que pasa en el Tottenham, que también tiene un nuevo entrenador, y si juntas todo eso, entonces se convierte en algo importante. He estado en esta situación con el Blackburn y sé lo que se siente cuando la gente dice: «¿Van a tirar la toalla?».

He estado allí cuando teníamos ventaja y nos remontaron, así que sé exactamente cómo se sienten. Sé exactamente lo que sentirá el equipo del Manchester City, ya que habrán visto el partido de anoche, Pep lo habrá visto y los jugadores del City lo habrán visto y habrán pensado: «Allá vamos, es nuestro momento, aprovechemos eso el fin de semana». El City juega contra el Newcastle, cuyo historial en el City es pésimo, como sabemos.

Así que sí, todavía habrá giros y vueltas entre ahora y el final de la temporada. Creo que habrá un momento en el que el City estará en cabeza, y otro en el que lo estará el Arsenal, y supongo que todo se decidirá en ese partido de abril. Creo que el resultado del Man City en Anfield fue un punto de inflexión en cuanto a las aspiraciones del City de ganar la liga, porque si no lo hubieran conseguido, podría haber sido muy diferente. No habrían presionado tanto al Arsenal».