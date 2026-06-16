Las gradas de Koora… Salem Al-Dossari complica a Donis ante la afición saudí… por Mohamed Salah

Estas cifras han enfurecido a la afición saudí y a varios periodistas, tanto contra Salem Al-Dossari como contra Donis, que lo mantuvo en el campo hasta el final.

Tariq Al-Nofal escribió: «El primer jugador que debe quedarse en el banquillo en lo que queda de partidos de la selección es Salem Al-Dossari, un nivel desastroso y un punto débil».

Mashari Al-Qarni preguntó: «¿Por qué jugaron 90 minutos con Salem Al-Dosari, pese a estar desaparecido, y no entraron Sultan Mandash, Ayman Yahya o Khalid Al-Ghanam?».

Y añadió: «Sinceramente, Donis no leyó bien el partido en la segunda parte y se excedió en defensa, pero, al menos, gracias a Dios».

Mohamed Al-Otaibi preguntó: «Señor Donis, ¿por qué el deficiente Salem Al-Dosari sigue en el campo?».

Y añadió: «Un nivel desastroso tanto en defensa como en ataque, balones perdidos y pases erróneos. Por Dios, qué vergüenza que te replegues en la segunda parte y juegues con cinco defensas después de haber presionado y competido con un 4-4-2. Teníamos los tres puntos en el bolsillo».