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«Las expectativas son muy altas»: el exportero del Arsenal David Ospina aspira a disputar un último Mundial con Colombia

D. Ospina
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M. Arteta
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GOAL conversa con el exportero del Arsenal David Ospina sobre la nueva generación de Colombia, su papel en ella y las expectativas para el Mundial 2026.

La participación de Colombia en el Mundial 2014 se recuerda sobre todo por James Rodríguez. Bajo el calor de Brasil, el mundo conoció a un grande del fútbol moderno con su mágica pierna izquierda.

Sin embargo, en el otro extremo del campo, bajo los tres palos, había alguien igual de decisivo: David Ospina. Ese Mundial le valió a Rodríguez un traspaso de 100 millones de dólares al Real Madrid, mientras que a Ospina le reportó un contrato de 5 millones para fichar por el Arsenal procedente del Niza.

Doce años después, ya no es el indiscutible número uno, pero seguirá desde el banquillo apoyando a los Cafeteros en su búsqueda de la sorpresa. Todo ha cambiado, pero él sigue ahí.

«He tenido la oportunidad de participar en dos Mundiales. Este sería mi tercero, si Dios quiere», declaró Ospina a GOAL. «La selección ha evolucionado significativamente».

En 2014 pocos fuera de Sudamérica seguían a Colombia. Poco importaba que fuera la defensa menos batida de la CONMEBOL o que acabara a solo dos puntos de Argentina. Aquel torneo se recordaba por la samba, Neymar y la posterior decepción brasileña. Colombia llegó a cuartos de final, un logro que parecía una historia de Cenicienta y que impulsó varias carreras, incluida la de Ospina.

  • David Ospina Colombia World CupGetty

    Reflexiones sobre el camino recorrido

    Parece hace mucho. Ospina tiene 37 años y cumplirá 38 justo después del Mundial. Raros son los porteros que brillan en una Copa y aún menos los que extienden su carrera más de una década tras ella.

    Aun así, Ospina disfruta de su carrera, que no ha sido del todo lineal. En la temporada 2013-14 el Niza luchaba por no descender y, gracias a sus 13 porterías a cero, Ospina mantuvo al equipo en Primera a pesar de que solo marcó 30 goles en 38 partidos.

    Esa regularidad atrajo miradas y, tras el Mundial, el Arsenal lo fichó.

    «Formar parte de un equipo como el Arsenal fue un sueño hecho realidad. Vivir esa experiencia fue algo magnífico en mi carrera», afirmó.

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  • Mikel Arteta David OspinaGetty

    Una racha irregular para el Arsenal

    Llegó al norte de Londres en un momento extraño: los Gunners se agotaban bajo Arsène Wenger, el Arsenal no invertía lo suficiente y, pese a su buen fútbol, la Premier parecía inalcanzable. También era una época curiosa para los porteros.

    Ha habido cierto revisionismo sobre cómo ha cambiado la posición con los años. Los porteros no amanecieron un día con la orden de ser expertos con los pies, pero cuando Ospina llegó a Inglaterra ya se gestaba esa evolución y a él se le pidió adaptarse.

    «He vivido todas las transiciones entre generaciones. Ahora el puesto es más importante porque se espera que participemos con los pies, algo que antes no era necesario», afirma.

    ¿Le gusta? Es parte del juego; esto evoluciona. A punto de cumplir 40, Ospina sabe que los cambios tácticos y posicionales son inevitables.

    «La destreza técnica es crucial, pues nos permite iniciar el juego desde atrás. Hoy el portero es parte integral del once: ya no solo evita goles, sino que orquesta transiciones rápidas y precisas», añade.

    Su paso por el Arsenal no terminó de despegar: las lesiones lo frenaron y, con la llegada de Petr Cech, su titularidad se complicó.

    Aun así, trabajó con figuras clave: Wenger fue un mentor excepcional y Arteta, entonces capitán, ya mostraba su liderazgo.

    «Cuando llegué al Arsenal ya era mi compañero y demostró su liderazgo», recordó.

    No me sorprende que ahora sea entrenador —añade—. ¿Será él quien por fin les dé la Premier tras cuatro segundos puestos? Eso aún no se sabe.

    «Tienen una gran oportunidad de ganar la Premier League, liderados por un excelente entrenador y con jóvenes jugadores que rinden a un nivel excepcional. Ojalá puedan alcanzar ese hito; me haría muy feliz ver al Arsenal campeón», afirmó.

  • David Ospina James RodriguezGetty

    Enfoque en los Cafeteros

    Lo ve desde la distancia, semana tras semana. Ospina juega en el Atlético Nacional, el club de su infancia, lejos del caos del norte de Londres. Eso le reconforta y le deja tiempo para centrarse en la selección.

    Esto parece la culminación de una generación de talento sin precedentes. Rodríguez milita ahora en el Minnesota United de la Major League Soccer. Pero hay muchos otros a su alrededor. Luis Díaz está disfrutando de la mejor temporada de su carrera, rejuvenecido por Vincent Kompany en el Bayern de Múnich. Luis Suárez ha empezado con buen pie en el Sporting de Lisboa de la Liga portuguesa.

    «Tenemos jugadores en grandes clubes de Europa, como Lucho Suárez y Luis Díaz, que son figuras increíblemente importantes. También contamos con James Rodríguez, con su experiencia y calidad, y con Davinson Sánchez, que lleva ya bastante tiempo jugando en ligas de primer nivel», dijo Ospina.

    A ellos se suman jóvenes como Richard Ríos, Juan Cabal, Daniel Muñoz y, de confirmarse su vuelta, Jhon Durán. En todas las líneas hay opciones.

    «Contamos con jugadores experimentados y jóvenes con muchas ganas de hacerlo bien. Otros con algo más de experiencia pueden aportar mucho a la selección», concluyó Ospina.

  • David Ospina Colombia Getty

    Cómo lidiar con la presión del Mundial

    Colombia no es favorita en el Mundial, pero está cerca. Se espera que luche por pasar su grupo. Con un buen sorteo y una racha positiva, las semifinales son posibles. Todo depende de energía e impulso. Ospina lo sabe.

    Con Ospina compitiendo por la titularidad en una selección con grandes expectativas, Modelo lo convirtió en el rostro de su campaña para el Mundial.

    «Modelo une a la gente, permitiéndoles vivir momentos únicos en cualquier parte del mundo —incluso desde sus propios hogares— y compartir esos momentos con amigos y familiares», afirmó.

    Por eso, 2026 es su mejor chance de triunfar con la selección. En su palmarés hay buenos torneos y semifinales, pero aún no hay título. Esta podría ser la ocasión para que el veterano colombiano sueñe en grande, sea o no en la cancha.

    «Las expectativas son muy altas», afirmó. «Tanto por lo que nosotros mismos nos proponemos conseguir, como por lo que esperamos lograr para nuestro país».

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