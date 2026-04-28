«Las expectativas son muy altas»: el exportero del Arsenal David Ospina aspira a disputar un último Mundial con Colombia

La participación de Colombia en el Mundial 2014 se recuerda sobre todo por James Rodríguez. Bajo el calor de Brasil, el mundo conoció a un grande del fútbol moderno con su mágica pierna izquierda.

Sin embargo, en el otro extremo del campo, bajo los tres palos, había alguien igual de decisivo: David Ospina. Ese Mundial le valió a Rodríguez un traspaso de 100 millones de dólares al Real Madrid, mientras que a Ospina le reportó un contrato de 5 millones para fichar por el Arsenal procedente del Niza.

Doce años después, ya no es el indiscutible número uno, pero seguirá desde el banquillo apoyando a los Cafeteros en su búsqueda de la sorpresa. Todo ha cambiado, pero él sigue ahí.

«He tenido la oportunidad de participar en dos Mundiales. Este sería mi tercero, si Dios quiere», declaró Ospina a GOAL. «La selección ha evolucionado significativamente».

En 2014 pocos fuera de Sudamérica seguían a Colombia. Poco importaba que fuera la defensa menos batida de la CONMEBOL o que acabara a solo dos puntos de Argentina. Aquel torneo se recordaba por la samba, Neymar y la posterior decepción brasileña. Colombia llegó a cuartos de final, un logro que parecía una historia de Cenicienta y que impulsó varias carreras, incluida la de Ospina.