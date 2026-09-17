«Las estrellas tienen que alinearse» para que Jude Bellingham o Declan Rice logren lo que Steven Gerrard y Frank Lampard no pudieron, mientras Michael Owen habla de candidaturas al Balón de Oro

El exdelantero de Liverpool, Real Madrid y Manchester United Owen sabe lo que hace falta para lograr ese tipo de reconocimiento. A día de hoy, sigue siendo el último inglés, y apenas el cuarto en total, en encabezar la votación del Balón de Oro. Lo logró allá por 2001.

Harry Kane espera poner fin a esa sequía de 25 años, con el prolífico delantero del Bayern de Múnich muy metido en la pelea por la consideración de «mejor jugador del mundo». Marcó 61 goles a nivel de clubes la temporada pasada, a los que añadió otros 12 como capitán de su selección.

Esas cifras, que sitúan al incombustible jugador de 33 años en territorio de Lionel Messi y Cristiano Ronaldo, hacen pensar que ya tiene medio Balón de Oro 2026 en la mano. Sin embargo, también hay otros aspirantes de mucho peso.

Bellingham y Rice figuran ambos en la última lista de nominados, pero ni el «Galáctico» del Real Madrid ni el ganador del título con el Arsenal son considerados favoritos. Su momento puede llegar, ya que siguen manteniendo un nivel individual impresionante y los mayores títulos nacionales, continentales e internacionales siguen todavía en juego.

Algunos predecesores legendarios, como Gerrard y Lampard, nunca tuvieron su momento de gloria en las votaciones del Balón de Oro, pese a haber ganado entre ambos la Premier League y la Champions League, así que, ¿pueden Rice o Bellingham ir unos pasos más allá?