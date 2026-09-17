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«Las estrellas tienen que alinearse» para que Jude Bellingham o Declan Rice logren lo que Steven Gerrard y Frank Lampard no pudieron, mientras Michael Owen habla de candidaturas al Balón de Oro
Owen fue el último inglés en ganar el Balón de Oro
El exdelantero de Liverpool, Real Madrid y Manchester United Owen sabe lo que hace falta para lograr ese tipo de reconocimiento. A día de hoy, sigue siendo el último inglés, y apenas el cuarto en total, en encabezar la votación del Balón de Oro. Lo logró allá por 2001.
Harry Kane espera poner fin a esa sequía de 25 años, con el prolífico delantero del Bayern de Múnich muy metido en la pelea por la consideración de «mejor jugador del mundo». Marcó 61 goles a nivel de clubes la temporada pasada, a los que añadió otros 12 como capitán de su selección.
Esas cifras, que sitúan al incombustible jugador de 33 años en territorio de Lionel Messi y Cristiano Ronaldo, hacen pensar que ya tiene medio Balón de Oro 2026 en la mano. Sin embargo, también hay otros aspirantes de mucho peso.
Bellingham y Rice figuran ambos en la última lista de nominados, pero ni el «Galáctico» del Real Madrid ni el ganador del título con el Arsenal son considerados favoritos. Su momento puede llegar, ya que siguen manteniendo un nivel individual impresionante y los mayores títulos nacionales, continentales e internacionales siguen todavía en juego.
Algunos predecesores legendarios, como Gerrard y Lampard, nunca tuvieron su momento de gloria en las votaciones del Balón de Oro, pese a haber ganado entre ambos la Premier League y la Champions League, así que, ¿pueden Rice o Bellingham ir unos pasos más allá?
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¿Cómo pueden Rice y Bellingham hacerse con el Balón de Oro?
Preguntado por si el destino jugará un papel importante en las respectivas candidaturas al Balón de Oro de dos centrocampistas todoterreno, Owen, que ahora ejerce como embajador de Casino.org y ayuda a los jugadores británicos a comparar los mejores casinos online seleccionados para jugadores del Reino Unido, declaró a GOAL: «Lo acabas de decir, los astros tienen que alinearse. Necesitas ser, obviamente, un jugador excepcional, pero en un equipo excepcional, ganando títulos excepcionales; de verdad, los astros tienen que alinearse. Esa es la clave.
«Miras los puntos sobre los que dicen que se vota, y eso es todo. Eso es lo que cuenta. Así que no puedes ser un jugador absolutamente sobresaliente en un equipo que no gana nada o, más concretamente, sin ningún logro.
«Podrías decir que alguien como [Kylian] Mbappe no ha ganado nada esta temporada, así que ¿por qué está ahí? Pero luego lo miras y ha sido el máximo goleador de la Champions League, el máximo goleador de La Liga y el máximo goleador del Mundial. Es bastante impresionante, ninguna de esas cosas es poca cosa. Esa es la línea.
«De verdad, los astros tienen que alinearse. Pero gente como la que has mencionado, en particular Jude Bellingham, tiene un poco de polvo de estrellas; entonces, absolutamente. Está en el equipo adecuado para ganar los títulos adecuados y, si él es la gran estrella, el gran protagonista de Inglaterra en un gran torneo bueno, entonces ese es el tipo de cosa que puede hacerte ganarlo».
Se espera que las superestrellas de Inglaterra sean aspirantes al título
Otro exinternacional inglés, Gareth Barry, ya dijo anteriormente a GOAL, cuando le preguntaron quién será el próximo inglés en alzar el Balón de Oro: «Por desgracia, Bellingham, ha estado genial desde que llegó al Real Madrid y ha hecho grandes cosas, pero, obviamente, las lesiones probablemente le están pasando factura en este momento.
«Para mí, Declan Rice ha sido el mejor centrocampista de Europa, el más regular. Sus números no paran de mejorar. Ha pasado de ese papel de mediocentro defensivo al de interior, y ha estado sensacional. Además, están sus acciones a balón parado. Para mí, es el mejor centrocampista de Europa.
«Y Harry Kane, sus números son increíbles. Así que esos jugadores tienen que estar en todas las conversaciones. Pero luego se trata de ganar títulos. Si quieres ganar el Balón de Oro, por desgracia, no todo depende del éxito individual y de los números. Tienes que estar en un equipo que vaya y gane títulos».
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El prolífico Kane, favorito para ganar el Balón de Oro en 2026
Kane no ganó la Liga de Campeones ni el Mundial en 2026, tras sufrir la decepción de caer en semifinales en ambas competiciones, pero puede que haya llegado su momento de ganar el Balón de Oro, ya que sus logros individuales no pueden ser ignorados. También ganó el título de la Bundesliga y la Copa de Alemania con el Bayern, por lo que no está del todo falto de grandes trofeos.
Bellingham y Rice deberían entrar en la pelea por futuros premios, dada la capacidad que poseen, y sería una gran sorpresa que tuvieran que pasar otras dos décadas más o menos antes de que otra estrella del fútbol inglés se situara en lo más alto del panorama mundial.
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