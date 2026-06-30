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Las estrellas de Inglaterra están «dispuestas a ir a la guerra» por Thomas Tuchel, y Jordan Pickford destaca la «unión» del equipo de cara al Mundial
Tuchel aporta la mentalidad de «guerra» a los Tres Leones
El portero del Everton, Pickford, destaca la intensidad que Tuchel ha llevado a la concentración de Inglaterra desde su llegada. Pese al escrutinio sobre las decisiones tácticas del alemán, los jugadores se muestran comprometidos con sus métodos de cara a la fase decisiva del torneo.
«Convicción y unión. Ya teníamos eso, pero el entrenador nos ha dado más confianza», explicó Pickford. «Sus reuniones te hacen sentir listo para la guerra. Te transmite confianza. Hay sesiones tácticas y, al final, piensas: “Es hora de actuar”». Todos queremos lo mismo: alcanzar el objetivo final, y en esta plantilla todos estamos con buen ánimo y en un buen momento de nuestra carrera».
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La crisis de lesiones afecta a una posición problemática
A pesar del alto ánimo, Tuchel sufre una pesadilla logística en defensa por lesiones. El lateral derecho, antes posición profunda para Inglaterra, se ha vuelto un punto débil tras las bajas de Reece James, Tino Livramento y Jarell Quansah. Esto obliga al técnico a recurrir a Djed Spence como única opción viable.
El propio Tuchel admite que la situación no es ideal y habla de una «carrera reñida» para que sus defensas se recuperen. Sin veteranos como Kyle Walker o Kieran Trippier en la convocatoria, la falta de recambios presiona al resto del plantel.
Aun así, Pickford insiste en que la unión del grupo les permitirá superar cualquier ajuste táctico de cara a las eliminatorias.
Desarrollo personal y ventaja psicológica
La confianza de Pickford no se debe solo a las reuniones del equipo; este portero de 30 años ha trabajado intensamente su preparación mental para afrontar la presión de un Mundial.
«Estoy trabajando mucho en mi crecimiento personal y en ser la mejor versión de mí mismo», declaró Pickford a ITV Sport. «Tenemos objetivos, con quienes estoy trabajando, y se trata de ser la mejor versión de mí mismo y ver hasta dónde eso me puede llevar. Creo en este camino y en ser yo mismo». Esta preparación podría ser vital si las lesiones en la defensa inglesa le obligan a intervenir más.
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Preparados para el reto de la República Democrática del Congo
El primer obstáculo para los hombres de Tuchel es el partido de dieciseisavos contra la República Democrática del Congo, que se clasificó tras vencer a Uzbekistán. Inglaterra parte como favorita, pero Pickford advierte del peligro africano y asegura que los Tres Leones están preparados para todo.
«Queremos ganar en los 90 minutos, pero estaremos preparados como equipo para hacer lo necesario», afirmó Pickford. «Si llega la prórroga o los penaltis, tenemos la capacidad, los jugadores y la cohesión para conseguir la victoria. Sabemos que el Congo es un rival difícil y que varias selecciones africanas han avanzado. Es una nación orgullosa».