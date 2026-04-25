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Las esperanzas del Real Madrid de ganar la Liga penden de un hilo tras el gol del empate en el tiempo de descuento del ex lateral del Arsenal Héctor Bellerín con el Real Betis
Emociones fuertes en los últimos minutos en Sevilla
Los Blancos parecían volver a la lucha por el título tras el gol de Vinicius Jr. a los 17 minutos, aprovechando un error del portero. A pesar de su dominio, anularon un tanto a Mbappé por fuera de juego y Bellingham y la delantera fallaron varias ocasiones claras. Esa falla les costó caro: el exjugador del Arsenal Bellerín aprovechó la confusión defensiva en los últimos segundos y marcó el empate con un disparo raso.
Se evidencian las debilidades defensivas.
Las alarmantes estadísticas defensivas de la era Arbeloa vuelven a centrar el debate tras otro partido en el que se desperdició una ventaja. El Madrid lleva diez encuentros de Liga sin mantener la portería a cero, su peor racha en una temporada desde la 2003-04 con Carlos Queiroz. Esta falta de solidez defensiva le ha costado puntos clave en la recta final del título.
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Época de retroceso
El Madrid sumó su quinto empate de la temporada, un tropiezo que cede la lucha por el título al Barcelona de Hansi Flick. Eliminados de la Liga de Campeones, los blancos podrían cerrar su quinta campaña sin títulos en el siglo XXI. En una noche de decepción colectiva, el único hito individual fue el de Mbappé, que se convirtió en el décimo jugador francés en alcanzar las 100 apariciones con el club, aunque tuvo que ser sustituido a unos 10 minutos del final por una posible lesión en el tendón de la corva.
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La última batalla
El título se aleja para el equipo de Arbeloa: si el Barcelona vence al Getafe el sábado, la ventaja subirá a 11 puntos. Además, el Madrid encara dos salidas consecutivas: primero visita al Espanyol y luego viaja a Barcelona para el Clásico, encuentro que podría eliminarlo matemáticamente de la lucha. Con resultados irregulares, los blancos necesitan un inesperado colapso del líder de Flick para evitar quedar sin títulos.