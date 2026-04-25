Las esperanzas del Real Madrid de ganar la Liga penden de un hilo tras el gol del empate en el tiempo de descuento del ex lateral del Arsenal Héctor Bellerín con el Real Betis

El Madrid sumó su quinto empate de la temporada, un tropiezo que cede la lucha por el título al Barcelona de Hansi Flick. Eliminados de la Liga de Campeones, los blancos podrían cerrar su quinta campaña sin títulos en el siglo XXI. En una noche de decepción colectiva, el único hito individual fue el de Mbappé, que se convirtió en el décimo jugador francés en alcanzar las 100 apariciones con el club, aunque tuvo que ser sustituido a unos 10 minutos del final por una posible lesión en el tendón de la corva.