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Las esperanzas de William Saliba de jugar el Mundial siguen vivas. Didier Deschamps ha dado noticias tranquilizadoras sobre su lesión, pero le ha pedido que deje atrás la derrota en la final de la Liga de Campeones
Deschamps ofrece noticias esperanzadoras sobre el estado físico de Saliba
Tras jugar los 120 minutos de la final de la Liga de Campeones el sábado, el defensa del Arsenal Saliba sufrió una lesión en la espalda que generó preocupación. Sin embargo, las pruebas médicas del lunes descartaron un problema grave y le permitieron mantenerse en la selección francesa. El miércoles, Deschamps confirmó que el jugador estaba disponible y que podría haber jugado contra Costa de Marfil. Deschamps declaró: «William está bien, se le va a dosificar. Si hubiera tenido que jugar mañana, habría jugado. Estaba listo. Pero no jugará; es solo una cuestión de dosificación, igual que con los demás».
- AFP
Superar la decepción de la Liga de Campeones
Aunque sus problemas físicos se han resuelto, el desgaste psicológico de quedarse sin la gloria europea sigue afectando al jugador de 25 años. El Arsenal lo ha respaldado, pero incorporarse a la concentración de la selección significa reencontrarse con cinco miembros del plantel campeón del PSG: Ousmane Dembélé, Bradley Barcola, Désiré Doué, Warren Zaire-Emery y Lucas Hernández, quienes llegaron muy animados tras ganar el trofeo.
El contraste de emociones fue evidente, y Deschamps subrayó la necesidad de que su defensa se recupere mentalmente para enfocarse en la selección. El técnico reveló: «De los seis jugadores de la final, cinco sonreían... parece que celebraron mucho. Para William fue más difícil».
Gestionar las expectativas antes del torneo
Titular indiscutible en la defensa francesa con 31 partidos internacionales, Saliba es una prioridad para el cuerpo técnico. El equipo médico vigilará su evolución en los próximos días para evitar secuelas de la exigente temporada con su club. Se perderá el amistoso contra Costa de Marfil para descansar la espalda, pero el cuerpo técnico es optimista. Forzar su regreso para un amistoso sería un riesgo innecesario tras una temporada exigente. El objetivo es que el pilar defensivo llegue renovado, física y mentalmente, al inicio del prestigioso torneo mundial.
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¿Qué le depara el futuro a Saliba?
Saliba seguirá su programa de recuperación personalizado mientras la selección juega contra Costa de Marfil. Luego podría sumar minutos en el amistoso del lunes ante Irlanda del Norte para recuperar ritmo. El objetivo es que esté listo para el debut de Francia en el Mundial contra Senegal el 16 de junio.