Según *Sport Bild*, los líderes del consejo de supervisión —Hoeneß, el presidente Herbert Hainer y Karl-Heinz Rummenigge— reconocen que Eberl ha hecho un «buen trabajo» en el mercado de fichajes.
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Las duras críticas de Uli Hoeneß surten efecto: se espera que Max Eberl sea uno de los grandes triunfadores del mercado de fichajes de verano en el FC Bayern
Eberl ha escuchado la crítica interna de Hoeneß y Rummenigge. Según el consejo de supervisión, en mercados anteriores el director deportivo del Bayern actuó con demasiada frecuencia por su cuenta, como en el traspaso de Kingsley Coman al Al-Nassr, ampliamente comentado en los medios.
Sin embargo, en los fichajes ya cerrados de Ismael Saibari y Nathaniel Brown, Eberl ha cambiado de estrategia: ha informado al consejo en cada paso y ha actuado con su respaldo. Además, el técnico de 52 años se ha apoyado en el respaldo de Vincent Kompany, quien impulsó el fichaje de Saibari desde el PSV Eindhoven.
El fichaje de Saibari, estrella revelación del Mundial con tres goles, se cerró por solo 50 millones gracias a esa rápida gestión, lo que también fue bien recibido. Antes de lanzar la ofensiva por Nathaniel Brown, del Eintracht de Fráncfort, Eberl —ante la compleja situación del costoso contrato de Alphonso Davies, titular en la lateral izquierda— convenció a todas las partes decisivas (entrenador y consejo de supervisión) y obtuvo finalmente “luz verde”. También en este caso, su actuación ha sido valorada positivamente.
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Eberl, gran beneficiado del fichaje de Nathaniel Brown por el FC Bayern
Gracias a su buena relación con el director deportivo del Eintracht, Markus Krösche, Eberl negoció en solitario y logró un acuerdo muy satisfactorio para el consejo de supervisión. Según los informes, el Bayern pactó con el SGE una indemnización fija de 50 millones de euros, aunque Krösche había pedido inicialmente 60 millones. Además, se suman 2,5 millones en bonificaciones accesibles y otros 2,5 millones por objetivos deportivos ambiciosos.
Pese a ello, Eberl debe seguir sumando puntos hasta finales de agosto para garantizar su renovación más allá de 2027, y por ahora solo los obtendrá si traspasa a los jugadores caros que no encajan, como Joao Palhinga, Bryan Zaragoza y Sacha Boey. En el mejor de los casos, también Hiroki Ito y Min-Jae Kim deberían abandonar el campeón histórico.
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Max Eberl afronta un gran desafío en el FC Bayern este mercado de fichajes de verano.
Según «Sport Bild», ningún club ha aceptado las condiciones económicas del Bayern por sus jugadores. Solo han llegado ofertas de cesión con opción de compra, y las propuestas por Kim están muy por debajo de la valoración del club. En cuanto a Palhinha, los dos clubes más interesados, el Tottenham Hotspur y el Sporting de Lisboa, se han echado atrás.
Sin salidas, no habrá nuevos fichajes. Eso sí, el Bayern se quitará pronto un salario elevado: Alexander Nübel fichará por el Beşiktaş por 7 millones, más otros 5 en variables.
Sin embargo, el acuerdo tiene un regusto amargo: el Bayern pagará a Nübel una indemnización millonaria por el salario que dejará de percibir hasta 2029. Al parecer, el club bávaro le abonará la diferencia entre sus ingresos en el Besiktas y los once millones que, según rumores, habría percibido en el FCB.
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