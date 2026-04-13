¡Las diferencias se acumulan! El futuro de Max Eberl en el Bayern de Múnich es incierto

A partir del 1 de julio, cuando el director deportivo Max Eberl, el director técnico Christoph Freund y el director general Jan-Christian Dreesen entren en el último año de sus contratos, se iniciarán conversaciones sobre su futuro. Según la revista «kicker», se plantea la continuidad de Freund, cuyo trabajo satisface. En adelante, dirigirá el Centro de Formación Nacional (NLZ) junto con el director del campus, Jochen Sauer, y el nuevo responsable de las categorías inferiores, Michael Wiesinger.

Sin embargo, se duda de que sigan trabajando juntos a medio o largo plazo, pues su relación es tensa y las diferencias se acumulan. El anhelo de un tándem al estilo Hoeneß-Rummenigge no se ha cumplido. Por ahora, la plantilla se mantiene al margen y se centra en los próximos duelos clave: la vuelta de cuartos de la Champions contra el Real Madrid y la semifinal de Copa ante el Bayer Leverkusen.

Se habrían formado dos bandos: Eberl y el director de ojeadores Nils Schmadtke —cuyo contrato se habría renovado hasta 2027—, frente a Freund y su compañero de confianza Jochen Sauer, quienes ya trabajaron juntos en el RB Salzburgo. El motivo de la disputa: Tras fichar por el Bayern seis meses después que Freund, Eberl incorporó poco a poco a gente de su confianza, cercana al asesor Marc Kosicke: Markus Weinzierl (director deportivo del centro de formación, con contrato hasta final de temporada), Andre Hechelmann (jefe de ojeadores, ahora en Mönchengladbach), Christoph Kresse (ojeador) y, precisamente, Schmadtke.