¿Las «decisiones clave» perjudican al Arsenal? Mikel Arteta, enfadado por la roja, ve a los Gunners pelear por la Premier

El entrenador del Arsenal criticó las últimas decisiones arbitrales: afirmó que Manchester City y Newcastle debían quedar con diez en los dos últimos partidos de los Gunners. El equipo londinense venció 1-0 a los Magpies en el Emirates gracias a un gol temprano de Eberechi Eze, pero la polémica llegó en la segunda parte.

Pope chocó con el suplente Viktor Gyokeres a 16 minutos del final y solo recibió amarilla, decisión que el VAR confirmó pese a la indignación del banquillo ‘gunner’. Arteta insistió en que la falta merecía la roja, sobre todo en plena lucha por el título.