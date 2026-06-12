«Se ha sido muy injusto con él. Las críticas hacia Kylian van demasiado lejos, porque es un jugador increíble», afirmó el exjugador del Dortmund. A ojos del ganador del Balón de Oro, a menudo se aplica un doble rasero con Mbappé: «A veces las críticas van demasiado lejos, solo por tratarse de Kylian Mbappé. No hay que ser tan duros con él: es un líder, el capitán de nuestro equipo y un jugador muy importante».
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«Las críticas van demasiado lejos»: Kylian Mbappé, a menudo señalado como chivo expiatorio, recibe un apoyo destacado
Como siempre, las expectativas sobre la selección francesa antes del Mundial son enormes, más aún tras llegar a dos finales recientes. Dembélé llega con dos Champions League y un Balón de Oro con el PSG.
Su llegada al club parisino procedente del FC Barcelona marcó un punto de inflexión. «Mejoré mucho con Luis Enrique», recuerda el ahora jugador de 29 años. «Aunque me siento muy vinculado al Barça desde niño, fichar por el PSG fue clave. Y fue una gran decisión, visto lo ocurrido en los últimos tres años».
- AFP
Dembélé compara su papel en la selección francesa con el que desempeña en el PSG
En París, Dembélé dejó de ser un extremo puro para convertirse en una máquina de presión. Se espera que esa flexibilidad ayude a Francia a conseguir su próxima estrella. Según el jugador, no hay riesgo de conflicto táctico con Mbappé.
«Buscamos confundir al rival y tener más opciones», explicó Dembélé. «En la selección puedo jugar por izquierda, derecha o en el centro, como en el PSG».
Dembélé asume con calma la presión sobre la selección francesa. «Hay muchos favoritos, pero eso ya no significa nada en el fútbol. Se nos exigirá mucho», concluyó.
Dembélé considera a España favorita para el Mundial
Sobre todo, muestra gran respeto por la selección española: «Hemos tenido muchos problemas contra este equipo. Es una selección extraordinaria en cuanto a juego colectivo». Además de los ibéricos, el delantero menciona a los de siempre: «También Argentina, actual campeona del mundo, y Alemania, Portugal o Inglaterra están entre las favoritas. Todas son muy fuertes. Y no hay que perder de vista a los outsiders».
Pero el que más le cautiva es el actual campeón de Sudamérica. Sobre Lionel Messi, con quien compartió vestuario en el Barça, solo tuvo elogios: «Es el mejor que he visto y el mejor de la historia. A sus 38 años sigue siendo peligroso y es muy difícil pararlo».
Tras la ajustada final de 2022 contra la Albiceleste, Dembélé y Francia tienen un solo objetivo: la cima. Para un futbolista profesional, ganar el Mundial con la camiseta de su país es el mayor trofeo que se puede imaginar», afirmó Dembélé, quien, a diferencia de Mbappé, solo jugó dos minutos en la fase eliminatoria de 2018.