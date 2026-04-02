Las crisis siguen acechando al Al-Ahly... Un nuevo revés preocupa a Yassine

El entrenador alemán aspira a enderezar el rumbo de su equipo, tras los tropiezos sufridos en los dos últimos partidos de Liga y Copa del Rey.

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Antes del parón, el Al-Ahli cayó ante el Al-Qadisiyah (2-3) en la jornada 26 y se alejó en la lucha por el título.

Y las crisis no terminaron ahí, sino que sufrió una derrota impactante ante el Al-Hilal en la semifinal de la Copa del Rey, tras caer en la tanda de penaltis (2-4).