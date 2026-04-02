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Las crisis siguen acechando al Al-Ahly... Un nuevo revés preocupa a Yassine

Al Ahli vs Damac FC
Al Ahli
Damac FC
1ª División
M. Jaissle
A. Majrashi
Arabia Saudita
Alemania

El entrenador alemán evalúa los daños

El entrenador alemán Matthias Jaissle se enfrenta a una nueva crisis en las filas del Al-Ahli, antes del esperado partido contra el Damac, previsto para el sábado, en la 27.ª jornada de la Liga Roshen de Arabia Saudí.

Estos acontecimientos llegan en un momento delicado, ya que el «Al-Raqi» se ve amenazado con perder a uno de sus jugadores clave antes del partido, lo que coloca al cuerpo técnico en una situación difícil, en un momento en que el equipo busca mantener sus buenos resultados y consolidar su posición en la clasificación.

  • Resultados a la baja

    El entrenador alemán aspira a enderezar el rumbo de su equipo, tras los tropiezos sufridos en los dos últimos partidos de Liga y Copa del Rey.

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    Antes del parón, el Al-Ahli cayó ante el Al-Qadisiyah (2-3) en la jornada 26 y se alejó en la lucha por el título.

    Y las crisis no terminaron ahí, sino que sufrió una derrota impactante ante el Al-Hilal en la semifinal de la Copa del Rey, tras caer en la tanda de penaltis (2-4).

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  • Al Ahli v Al Najmah: Saudi Pro LeagueGetty Images Sport

    Pérdida de equilibrio

    El Al-Ahly tampoco se ha librado de los contratiempos de la pausa internacional, ya que el francés Valentin Atangana sufrió una lesión mientras jugaba con la selección sub-21 de su país.

    Atangana sufrió una lesión en la articulación de la pierna el pasado lunes, tras una entrada de uno de sus compañeros durante un entrenamiento de la selección francesa sub-21.

    El periódico señaló que el centrocampista francés se sometió el miércoles a radiografías y pruebas médicas, que confirmaron que sufría una fuerte contusión en la pierna, además de un desgarro en la articulación.

    Atangana seguirá un programa intensivo de tratamiento y rehabilitación durante los próximos días, y su regreso a los entrenamientos se determinará en función de su respuesta a las sesiones terapéuticas.

  • Al Hilal v Al Ahli: Saudi Pro LeagueGetty Images Sport

    Un nuevo golpe

    El nuevo revés que sufrirá el Al-Yaslah ha sido la confirmación de la baja del lateral derecho internacional Ali Majrashi para el partido contra el Damak.

    El diario saudí «Al-Riyadiah» confirmó que el cuerpo técnico ha elaborado un programa de recuperación para la estrella del Al-Ahli con vistas a su regreso.

    Majrashi es una de las armas defensivas más importantes del Al-Ahli, ya que permite al astro argelino Riyad Mahrez liberarse en ataque, sin tener que cumplir con las agotadoras tareas en el flanco derecho.

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