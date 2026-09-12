El Barcelona afronta el partido de LaLiga de este domingo contra el Levante con un historial impecable que ha captado la imaginación de los aficionados al fútbol de todo el mundo. Bajo la dirección de Flick, el Barça se ha convertido en una fuerza imparable, al ganar sus cinco primeros partidos en todas las competiciones. Su dominio estadístico es igualmente impresionante, con el equipo marcando la asombrosa cifra de 22 goles y encajando solo tres. Sin embargo, Flick es muy consciente de que la euforia que rodea el estado de forma actual del club podría provocar una peligrosa pérdida de concentración si los jugadores empiezan a creerse su propia publicidad antes de que el trabajo esté hecho.

Flick se apresuró a rebajar la euforia con una dosis de realismo, recordando a su plantilla lo rápido que pueden cambiar las cosas en el fútbol de élite. "Sabemos que en el fútbol las cosas pueden cambiar muy rápido. Me gusta que estemos disfrutando de la situación (ahora mismo). Si cambiamos algo de esta actitud, iremos en la dirección equivocada y eso es lo que no queremos", dijo Flick.