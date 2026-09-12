Getty Images Sport
Traducido por
«Las cosas pueden cambiar muy rápido»: Hansi Flick lanza una seria advertencia al Barcelona, en gran forma, antes del duelo contra el Levante
Mantener la intensidad ante la perfección
El Barcelona afronta el partido de LaLiga de este domingo contra el Levante con un historial impecable que ha captado la imaginación de los aficionados al fútbol de todo el mundo. Bajo la dirección de Flick, el Barça se ha convertido en una fuerza imparable, al ganar sus cinco primeros partidos en todas las competiciones. Su dominio estadístico es igualmente impresionante, con el equipo marcando la asombrosa cifra de 22 goles y encajando solo tres. Sin embargo, Flick es muy consciente de que la euforia que rodea el estado de forma actual del club podría provocar una peligrosa pérdida de concentración si los jugadores empiezan a creerse su propia publicidad antes de que el trabajo esté hecho.
Flick se apresuró a rebajar la euforia con una dosis de realismo, recordando a su plantilla lo rápido que pueden cambiar las cosas en el fútbol de élite. "Sabemos que en el fútbol las cosas pueden cambiar muy rápido. Me gusta que estemos disfrutando de la situación (ahora mismo). Si cambiamos algo de esta actitud, iremos en la dirección equivocada y eso es lo que no queremos", dijo Flick.
- AFP
Actuaciones estelares de las estrellas del ataque
El catalizador del explosivo inicio del Barcelona ha sido sin duda su delantera, con Lamine Yamal y Raphinha rindiendo al máximo nivel. El dúo ha sido fundamental para desmantelar defensas, contribuyendo de forma significativa a las goleadas de cinco tantos logradas ante el Feyenoord en la Champions League, así como a las actuaciones dominantes frente al Valencia, el Rayo Vallecano y el Elche. Yamal, en particular, ha continuado su meteórico ascenso, demostrando ser el corazón creativo de un equipo que se muestra mucho más eficaz que en campañas anteriores.
Sin embargo, Flick cree que el brillo individual debe estar respaldado por una ética de trabajo colectiva que se mantenga constante cada semana. «Estamos muy contentos de estar jugando a este nivel, pero sabemos que tenemos que demostrarlo en cada partido», declaró Flick. «Sabemos que tenemos una calidad enorme, pero... también hay cosas que hacemos que son importantes para nosotros: cuando mantenemos la intensidad alta, estamos concentrados y somos activos».
Sueños europeos y dominio nacional
Aunque el foco inmediato está puesto en sumar tres puntos ante el Levante, las ambiciones más amplias del club nunca están lejos de la superficie. El Barcelona no saborea la gloria de la Liga de Campeones desde 2015, y el hambre por volver a la cima del fútbol europeo es palpable dentro del vestuario y en los despachos.
Flick reconoció que el trofeo continental sigue siendo el gran premio para los aficionados, pero también destacó que el éxito a nivel nacional es una prioridad innegociable para la directiva del club. «Hablé con los aficionados, con la gente de Barcelona, este año tenemos que ganar la Liga de Campeones y, por supuesto, esto es un sueño para nosotros, este es nuestro objetivo, ganar esto», añadió Flick.
- (C)Getty images
Respaldo presidencial para un triplete histórico
Más allá de la Champions League, está la cuestión de peso de mantener un férreo dominio sobre la máxima categoría del fútbol español. El Barcelona tiene la oportunidad de asegurarse un tercer título consecutivo de LaLiga, un logro que reforzaría aún más su era de supremacía doméstica sobre su rival, el Real Madrid. Flick desveló que el presidente del club, Joan Laporta, ha sido muy claro sobre la importancia de la liga, al considerar un posible «triplete» de títulos seguidos como un hito vital para el proyecto.
La sintonía entre el cuerpo técnico y la cúpula parece estar en su punto más alto mientras gestionan este exigente tramo del calendario. «El presidente también dijo que LaLiga también es importante, y ganarla tres veces seguidas sería increíble», señaló Flick.
Sigue a GOAL en Google
¿TE HA GUSTADO ESTA HISTORIA?
Añade GOAL.com como fuente preferida en Google para ver más de nuestras noticias