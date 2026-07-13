Las cifras no mienten... ¿Quién tiene las claves para alzarse con la Copa del Mundo?

Aunque Lionel Messi no fue el más eficaz en regates —solo dos jugadores lo superaron—, sigue siendo el motor del ataque argentino: crea juego, da pases decisivos y penetra las defensas.
A diferencia de Argentina, que prioriza el juego colectivo y los movimientos organizados, evitando las conducciones individuales.
Francia, en cambio, depende más de las cualidades individuales de sus estrellas en el último tercio del campo: su cuarteto ofensivo, rápido y habilidoso, puede superar a los defensas en duelos uno contra uno.
Así, la defensa española afrontará un gran desafío ante la insistencia francesa de avanzar con el balón y los ataques directos.
En resumen, las cifras muestran que los cuatro equipos llegaron a semifinales por rutas distintas; Francia tiene el ataque más potente, España el mejor sistema defensivo y el juego de posesión, Inglaterra destaca en el juego aéreo y en los duelos físicos, y Argentina se apoya en la experiencia, la eficacia y el golpe decisivo en los momentos clave.
Con niveles tan igualados y virtudes tan diversas, todo está abierto antes de las semifinales. Lo único seguro es que el Mundial camina hacia un desenlace excepcional y que el título lo conquistará quien mejor aproveche sus armas y reduzca sus errores.