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Las actuaciones «imposibles de seguir» de Jude Bellingham, considerado de «talla mundial», no sorprenden a Noni Madueke, mientras que los escépticos respecto a la superestrella inglesa desconciertan al extremo del Arsenal
Todo sigue igual en Bellingham
Madueke declaró a ESPN que no le sorprendió el papel de Bellingham, decisivo en la victoria 2-0 de Inglaterra sobre Panamá. Cuando el equipo nacional no encontraba la forma de superar a un rival resistente, Bellingham intervino.
Marcó el primero tras un córner de Bukayo Saka y, poco después, envió un centro que Harry Kane cabeceó al segundo. Participó en los dos tantos y fue elegido mejor del partido por segunda jornada consecutiva.
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Acallar a los escépticos
Aunque Bellingham dudara de su actuación en el 0-0 ante Ghana, Madueke rechazó las críticas y afirmó: «Es un jugador de élite; siempre muestra el mismo nivel. No es una sorpresa, así juega desde hace años».
«Es un jugador de talla mundial; siempre es el mismo», afirmó. «No entiendo la sorpresa: lleva años jugando así, para mí es normal».
Jugadores clave para Inglaterra
Bellingham ya suma tres participaciones en goles en este Mundial, igualando a Kane, quien marcó dos en la victoria 4-2 sobre Croacia. Madueke los elogió: «Son nuestros jugadores más decisivos y responsables. Jude fue imparable y de Harry siempre esperamos goles. Ojalá sigan así en la fase eliminatoria, porque los necesitamos».
«Jude fue imparable en el último partido y de Harry siempre se esperan goles. Me alegra verlos en su mejor nivel y ojalá sigan así en las eliminatorias, porque los necesitamos».
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De cara a la fase eliminatoria
Inglaterra ya está en la siguiente fase y ahora se prepara para la presión de las eliminatorias. Tuchel y su equipo se medirán a la República Democrática del Congo en dieciseisavos. Con Bellingham y Kane en plena forma, los Tres Leones confían en seguir avanzando y mantener su racha ganadora.