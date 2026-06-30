Las actuaciones «imposibles de seguir» de Jude Bellingham, considerado de «talla mundial», no sorprenden a Noni Madueke, mientras que los escépticos respecto a la superestrella inglesa desconciertan al extremo del Arsenal

Madueke declaró a ESPN que no le sorprendió el papel de Bellingham, decisivo en la victoria 2-0 de Inglaterra sobre Panamá. Cuando el equipo nacional no encontraba la forma de superar a un rival resistente, Bellingham intervino.

Marcó el primero tras un córner de Bukayo Saka y, poco después, envió un centro que Harry Kane cabeceó al segundo. Participó en los dos tantos y fue elegido mejor del partido por segunda jornada consecutiva.