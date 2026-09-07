Mientras que las equipaciones de local están ligadas a la tradición y a los sagrados colores del club, es en las camisetas de visitante donde los gigantes mundiales de la ropa deportiva pueden romper las reglas. La temporada 2026-27 ya está oficialmente en marcha y los diseñadores han llevado los límites de la creatividad más lejos que nunca, difuminando la línea entre el rendimiento de élite sobre el césped y la moda de grada de alta gama.

Desde guiños retro con el trébol de adidas hasta elegantes gráficos minimalistas y modernos, los lanzamientos de visitante de esta temporada presentan una increíble mezcla de nostalgia y audaz innovación. Ya sean finas rayas reinventadas para la pasarela, homenajes regionales de aire sobrio o llamativas paletas de colores diseñadas para robarse el protagonismo en las noches lejos de casa, los clubes de toda Europa y más allá han entregado clásicos instantáneos.

GOAL repasa las mejores equipaciones de visitante que salen esta temporada, con las más destacadas que verás por todas partes, desde las zonas visitantes en los días de partido hasta las calles de la ciudad.