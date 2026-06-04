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Top 10 World Cup 2026 home kitsGOAL / various
Renuka Odedra

Traducido por

Las 10 mejores equipaciones locales del Mundial de 2026 y dónde comprarlas

CULTURE
KITS
World Cup

Echamos un vistazo a los looks más llamativos que se verán en el torneo de este verano.

La Copa Mundial de la FIFA 2026, con 48 selecciones y tres países anfitriones, será el mayor torneo de la historia. Con más partidos y espectadores que nunca, lo que está en juego no solo importa para los jugadores, sino también para las marcas que diseñan su equipación.

Algunas marcas han jugado sobre seguro, otras han errado, pero unas pocas han creado obras maestras. Desde diseños retro nostálgicos hasta propuestas atrevidas y cargadas de cultura, una equipación puede convertir a una selección en un icono y dejar huella en la historia del fútbol. Con estilos que van de lo elegante a lo nostálgico, la colección de 2026 es una lección de moda deportiva.

Hemos revisado todas las equipaciones locales y te traemos el desfile definitivo. Estas son las 10 mejores equipaciones locales de GOAL que ya están ganando el Mundial:

  • Mexico Home WC 2026 Kit adidas

    México

    Que México inaugure el torneo en el Estadio Azteca con esta equipación será un recuerdo imborrable. adidas recuperó el vibrante verde icónico y cubrió la camiseta con motivos estilizados inspirados en las armaduras de los guerreros águila aztecas. Es una equipación rica en cultura, visualmente llamativa y, sin duda, la mejor local del torneo.


  • Germany Home WC 2026 Kit adidas

    Alemania

    adidas regresa a sus raíces alemanas con un diseño inspirado en los 80 y 90. El fondo blanco se anima con un estampado de llamas en degradado sobre los hombros, en negro, rojo y dorado. Une la esencia del fútbol clásico con la moda urbana actual.


  • France WC 26 kit home Nike

    Francia

    Las equipaciones francesas siempre marcan tendencia, y esta se inspira en la sastrería clásica. Olvida los diseños futuristas: azul marino intenso y un gran gallo dorado de aire retro. Minimalismo puro que sustituye los estampados llamativos por elegancia.


  • Norway WC 26 home kitNike

    Noruega

    De regreso al Mundial por primera vez desde 1998, Noruega lo hace con estilo. Nike partió de la emblemática identidad roja del país para diseñar una camiseta con una gran cruz azul marino y blanca que reproduce la bandera en el frente. El azul marino incluye un motivo de nudos nórdicos inspirado en la iglesia de Urnes y en la herencia vikinga. Un diseño agresivo, con profundidad cultural, perfecto para que Erling Haaland y compañía lideren la delantera.


  • Spain Home WC 2026 Kit adidas

    España

    La camiseta local de La Roja para 2026 es un ejemplo de diseño impecable: adidas ha dotado a España de una base roja viva y limpia, pero la verdadera magia reside en las finas rayas amarillas que recorren la prenda. La bandera nacional se integra a la perfección en el estampado del tejido, combinada con sutiles detalles en burdeos y dorado en el cuello y las mangas.



  • Argentina Home WC 2026 Kit 2adidas

    Argentina

    El actual campeón y Lionel Messi, en su sexta Copa del Mundo, no necesitan experimentos. Adidas mantiene las clásicas rayas azul cielo y blancas de la Albiceleste y añade detalles dorados metalizados en el escudo, las tres rayas y los logotipos. Un diseño sencillo y elegante para un campeón.


  • Brazil WC 26 home kitNike

    Brasil

    Desde lejos parece la clásica «Amarelinha». De cerca, es una obra de arte. Nike ha tejido un estampado amarillo distorsionado y fluido que evoca el movimiento y la energía de la bandera y la cultura brasileñas. Así, una sencilla camiseta amarilla se convierte en una textura compleja y viva, como hecha a medida.


  • DR Congo home kit Umbro

    República Democrática del Congo

    De vuelta en la fase final del Mundial por primera vez desde 1974, la República Democrática del Congo debía destacar. Umbro superó las expectativas con la identidad azul claro y roja del equipo. La equipación local lleva un sutil estampado de leopardo personalizado, sublimado en el tejido, con detalles rojos en cuello y puños que le dan un aire de gran prestigio cultural.


  • Canada WC 26 home kit Nike

    Canadá

    Para un torneo en casa, Canadá necesitaba un diseño que dejara huella, y Nike lo ha conseguido. La equipación local se aleja de los diseños típicos y luce una enorme hoja de arce en dos tonos justo en el centro del pecho. Además, incluye sutiles elementos de diseño inspirados en la resistente ropa de montaña canadiense.


  • Ivory Coast WC 26 home kitPUMA

    Costa de Marfil

    La nueva equipación de Les Éléphants deja atrás los diseños lisos y monocromáticos. Combina una base naranja vibrante con detalles verdes que aportan contraste. Lo más destacable es el estampado tonal que recubre la camiseta, inspirado en los tejidos y la cultura de Costa de Marfil. Es cálida, dinámica y rebosa tradición futbolística.