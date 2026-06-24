«Larga lista de admiradores»: el FC Bayern también seguiría interesado en una estrella del Mundial que juega en la Bundesliga

Nusa, rápido como una flecha, puede jugar por la banda izquierda o derecha, lo que encaja con el perfil del Newcastle. Según el informe, el Leipzig fijó un precio mínimo de 50 millones de euros para venderlo en la nueva temporada.

Llegó al RB Leipzig en verano de 2024 procedente del Club Brugge por 21 millones de euros. La temporada pasada fue titular y sumó nueve puntos de anotación (cinco goles y cuatro asistencias) en 35 partidos oficiales.

Que el Bayern se interese es lógico, pero ahora no parece probable. Aunque el FCB busca un extremo izquierdo, ya tiene al candidato ideal: el versátil marroquí Ismael Saibari (25), del PSV Eindhoven, cuyo fichaje estaría cerca de cerrarse por unos 50 millones.

Además, se espera el fichaje de Nathaniel Brown (23) por 55 millones procedente del Eintracht de Fráncfort y la posible llegada del central Yann Aurel Bisseck (25, Inter de Milán), por lo que otra gran inversión en Nusa parece poco probable.