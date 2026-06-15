¿Lanzará Jordan Pickford un penalti con Inglaterra? David James analiza la estrategia de Thomas Tuchel en la tanda de penaltis con los Tres Leones en el Mundial de 2026

El exguardameta inglés James, embajador de Grosvenor Sport, respondió a GOAL sobre la posibilidad de que Pickford sea uno de los cinco primeros lanzadores: «Me lo imagino, sí.

«¿Tiene la confianza? Sí. ¿La capacidad? Sí. ¿Lo incluirá Thomas Tuchel? No lo descartaría».

Los porteros se enorgullecen de su precisión al golpear el balón, ya que sigue siendo una parte importante de su trabajo, así que, ¿es de extrañar que asuman esa responsabilidad adicional con más frecuencia en las tandas de penaltis?

James, con 53 partidos con Inglaterra como jugador, añadió: «Pickford es uno de los mejores en precisión y técnica. Su pase rivaliza con el de muchos jugadores de campo. En cuanto a otros porteros, no diría que sean tan buenos ni de lejos, así que no me sorprende que los porteros no los lancen.

«Pero son solo 11 metros y solo hay que meterla por la escuadra, así que no entiendo el alboroto. Aun así, sobre todo en partidos internacionales, debería haber al menos cinco jugadores de campo mejores que el portero para lanzar los primeros penaltis».