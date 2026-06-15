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¿Lanzará Jordan Pickford un penalti con Inglaterra? David James analiza la estrategia de Thomas Tuchel en la tanda de penaltis con los Tres Leones en el Mundial de 2026
Pickford se ha hecho famoso por su habilidad para detener penaltis
Pickford es el portero titular de Inglaterra desde 2017. Ha jugado en varios torneos, incluyendo una semifinal del Mundial y dos finales consecutivas de la Eurocopa.
A sus 32 años nunca ha defraudado a su país y es famoso por detener penaltis. Esas cualidades se pondrán a prueba este verano, cuando Inglaterra busque de nuevo la gloria mundial.
Inglaterra suele llevar los partidos eliminatorios a la prórroga y, a menudo, a los penaltis. Si ocurre en Estados Unidos, ¿podrá Pickford mantener su calma desde los 11 metros?
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¿Estaría Pickford a la altura con la selección inglesa en una tanda de penaltis?
El exguardameta inglés James, embajador de Grosvenor Sport, respondió a GOAL sobre la posibilidad de que Pickford sea uno de los cinco primeros lanzadores: «Me lo imagino, sí.
«¿Tiene la confianza? Sí. ¿La capacidad? Sí. ¿Lo incluirá Thomas Tuchel? No lo descartaría».
Los porteros se enorgullecen de su precisión al golpear el balón, ya que sigue siendo una parte importante de su trabajo, así que, ¿es de extrañar que asuman esa responsabilidad adicional con más frecuencia en las tandas de penaltis?
James, con 53 partidos con Inglaterra como jugador, añadió: «Pickford es uno de los mejores en precisión y técnica. Su pase rivaliza con el de muchos jugadores de campo. En cuanto a otros porteros, no diría que sean tan buenos ni de lejos, así que no me sorprende que los porteros no los lancen.
«Pero son solo 11 metros y solo hay que meterla por la escuadra, así que no entiendo el alboroto. Aun así, sobre todo en partidos internacionales, debería haber al menos cinco jugadores de campo mejores que el portero para lanzar los primeros penaltis».
¿Deberían los porteros evitar la distracción de lanzar penaltis?
Los porteros ya tienen bastante con lidiar con una tanda de penaltis —en una época en la que las tácticas se trazan hasta en botellas de agua— como para pensar además dónde lanzarán su propio tiro.
Al preguntarle si es mejor evitar distracciones, el exguardameta de Liverpool, Aston Villa, West Ham, Manchester City y Portsmouth, James, respondió: «¿Sabes qué? Si lo piensas, caminar desde el centro del campo hasta el punto de penalti no es lo mismo que lanzar desde ahí. Que un portero se meta en la portería, camine 20 yardas y luego tire sería mucho más fácil.
No me parece mal que él [Pickford] lo lance. Recuerdo haber hablado con Ederson en el City hace años y me dijo que era el mejor lanzador del equipo. Me sorprendió que Pep [Guardiola] no lo hiciera, pero depende de los entrenadores; si Pep no quería que Ederson lanzara, creo que Thomas Tuchel diría: “Sí, Jordan, estás ahí, puedes hacerlo”. Sería una buena historia».
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El historial de Inglaterra en los penaltis es desigual de cara al Mundial de 2026
Por ahora Inglaterra evita la presión de los penaltis: debutará el miércoles ante Croacia en la fase de grupos del Mundial 2026, y luego jugará contra Ghana y Panamá.
Si avanzan a octavos, aparecerá el fantasma de los penaltis. Con Pickford en la portería han superado a Colombia en 2018 y a Suiza en dos ocasiones, pero cayeron ante Italia en la final de la Euro 2020 y aún buscan acabar con 60 años sin títulos.