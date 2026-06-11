Yamal y Williams se reincorporaron al entrenamiento completo de la selección española en Chattanooga, Tennessee, el jueves. Su regreso tranquiliza al seleccionador Luis de la Fuente, que seguía de cerca la recuperación de sus dos extremos más desequilibrantes a pocos días del torneo.

Los tres se perdieron el amistoso contra Perú del lunes por lesiones, pero se quedaron en la concentración para seguir tratamientos de rehabilitación y llegar en condiciones al torneo.