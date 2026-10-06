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Lamine Yamal y Anthony Gordon disparan el temor de Hansi Flick al desgaste mientras las estrellas del Barcelona dominan el parón internacional
El Barcelona equilibra el éxito y la fatiga de los jugadores
El excepcionalmente largo parón internacional de tres semanas está por fin cerca de llegar a su fin, dejando al Barcelona con sensaciones encontradas, según Mundo Deportivo. Las estrellas internacionales de Flick han rendido a un nivel extremadamente alto, pero su elevada carga de trabajo se está convirtiendo en una preocupación importante.
Diez jugadores todavía tienen partidos que disputar el martes antes de poder regresar al club. Esta creciente acumulación de minutos será una variable crucial que Flick deberá gestionar en las próximas semanas. Yamal y Gordon han sido los futbolistas más destacados durante este periodo. Sin embargo, su presencia constante sobre el césped pone de relieve el delicado equilibrio entre el éxito internacional y el estado físico en el club.
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Yamal y Gordon brillan con sus selecciones nacionales
Yamal ha sido una presencia constante con España, siendo titular en sus tres primeros partidos y acumulando 203 minutos. El adolescente ha estado en un estado de forma devastador, con cuatro goles y una asistencia para su selección.
El seleccionador español Luis de la Fuente ha intentado gestionar su carga de trabajo, insistiendo en que «nadie superará los 270 minutos en los cuatro partidos del parón». El técnico también elogió el empuje del joven, definiendo su ambición como la «ansiedad del genio» que quiere competir constantemente y ser el mejor.
Mientras tanto, Gordon se ha vuelto intocable con Inglaterra a las órdenes de Thomas Tuchel. El extremo ha jugado 218 minutos en tres titularidades, marcando en todos y cada uno de los partidos para dar continuidad a su fulgurante inicio de temporada.
Cancelo lidera la clasificación de minutos jugados
Joao Cancelo regresa al Barcelona con la mayor carga de trabajo de todos. El defensa portugués ha sido titular en cuatro partidos, acumulando 305 minutos y marcando contra Dinamarca y Noruega.
Otros internacionales han tenido una gestión más cuidadosa de sus minutos. Pedri ha jugado 120 minutos, mientras que Fermin Lopez y Dani Olmo han participado 80 y 149 minutos, respectivamente. En defensa, Pau Cubarsi completó dos partidos enteros, mientras que Jules Kounde solo ha jugado 90 minutos con Francia.
También ha habido pequeños sustos físicos que gestionar. Eric Garcia abandonó antes de tiempo la concentración de España por unas molestias, y Raphinha regresó antes de tiempo de la convocatoria con Brasil debido a un problema muscular, aunque las pruebas descartaron una lesión grave.
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Flick se prepara para un exigente calendario nacional
Flick debe reunir ahora a su plantilla y evaluar su estado físico ante una brutal racha de partidos. Varios jugadores aún tienen encuentros por disputar, entre ellos el viaje de España a Croacia y el choque de Inglaterra en casa ante la República Checa. Las estrellas que regresen apenas tendrán tiempo para reintegrarse a la dinámica del Barcelona. El club recibe al Getafe el sábado en su primera prueba tras el parón.
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