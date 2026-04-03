Lamine Yamal y 9 jóvenes promesas que revolucionarán el Mundial de 2026

Este verano volverá a recaer mucha atención sobre los veteranos croatas, con Luka Modrić, de 40 años, como figura emblemática en el quinto Mundial de su brillante carrera. Pero detrás de estos nombres conocidos surge una nueva generación de talentos, entre los que Luka Vuskovic es sin duda uno de los jugadores más prometedores. Todo ello tras una temporada en la que se ha revelado como uno de los jóvenes defensas centrales más prometedores de Europa.
El jugador, cedido por el Tottenham Hotspur, brilló durante su estancia en el Hamburgo SV, lo que despertó el interés del Barcelona, mientras que disputó sus dos primeros partidos internacionales durante la fase de clasificación para el Mundial. Vuskovic, de solo diecinueve años, no solo es un defensa de primer nivel, sino también una auténtica amenaza en las jugadas a balón parado. Este verano podría incluso ser titular en el equipo del seleccionador Zlatko Dalic, ya que Josko Gvardiol se encuentra en una carrera contrarreloj para estar en forma para el Mundial.