¡Lamine Yamal vs. Lionel Messi por el Mundial y el Balón de Oro! Se avecina una batalla épica, y un exinternacional español explica por qué la joya del Barcelona puede superar al mejor jugador argentino de la historia

El domingo se disputará el partido estrella de la FIFA: los campeones de Europa frente a los reyes de Sudamérica. Argentina, actual campeona del mundo tras ganar en Catar 2022, lidera el desafío.

Messi brilló en aquel torneo de Oriente Medio y se llevó el Balón de Oro, sumando unos meses después su octavo premio. A sus 39 años, el eterno delantero del Inter de Miami aspira de nuevo al galardón individual más prestigioso.

Varios rivales cayeron en el camino, y capitanes como Kylian Mbappé y Harry Kane —Francia e Inglaterra— quedaron eliminados en semifinales.

Yamal —que acaba de ayudar al Barça a ganar La Liga 2025-26— sigue en liza y podría estar buscando el momento perfecto para su apuesta. Aún no ha aportado nada decisivo a la causa de España en el Mundial, pero nunca se le puede descartar.