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¡Lamine Yamal vs. Lionel Messi por el Mundial y el Balón de Oro! Se avecina una batalla épica, y un exinternacional español explica por qué la joya del Barcelona puede superar al mejor jugador argentino de la historia
Mbappé y Kane se despiden, mientras Yamal y Messi se enfrentan.
El domingo se disputará el partido estrella de la FIFA: los campeones de Europa frente a los reyes de Sudamérica. Argentina, actual campeona del mundo tras ganar en Catar 2022, lidera el desafío.
Messi brilló en aquel torneo de Oriente Medio y se llevó el Balón de Oro, sumando unos meses después su octavo premio. A sus 39 años, el eterno delantero del Inter de Miami aspira de nuevo al galardón individual más prestigioso.
Varios rivales cayeron en el camino, y capitanes como Kylian Mbappé y Harry Kane —Francia e Inglaterra— quedaron eliminados en semifinales.
Yamal —que acaba de ayudar al Barça a ganar La Liga 2025-26— sigue en liza y podría estar buscando el momento perfecto para su apuesta. Aún no ha aportado nada decisivo a la causa de España en el Mundial, pero nunca se le puede descartar.
- GOAL
¿Podrá Yamal ganarle a Messi el Balón de Oro de 2026?
Mendieta cree que el extremo de 19 años se está reservando para la gran ocasión. En colaboración con la web de apuestas BetVictor, el exjugador de la Roja declaró a GOAL sobre las opciones del subcampeón del Balón de Oro de 2025: «El Mundial es decisivo para el Balón de Oro. Por las mismas razones por las que Harry Kane podría haberse hecho con él, Lamine Yamal aún podría conseguirlo. Ha tenido una temporada increíble a pesar de las lesiones y ha sido muy importante para el Barcelona. Sigue siendo fundamental para España.
Si España gana, habrá que mirar a su plantilla; Mikel Oyarzabal es otro jugador que ha sorprendido. Si Argentina triunfa, Messi lo tendrá”.
Yamal aprende a lidiar con una atención al estilo Messi
Messi marcó la diferencia para Argentina en semifinales ante Inglaterra con dos asistencias que cambiaron un partido dramático en Atlanta. La leyenda del Barcelona ha aprendido a gestionar la atención que atrae.
Yamal aún trabaja en ello: su amenaza obliga a un doble, e incluso triple, marcaje. Se crece bajo presión y disfruta driblando, pero también debe aportar al equipo, pues la atención que recibe deja a sus compañeros libres.
Mendieta añadió: «A Lamine Yamal suelen marcarle dos, tres o incluso cuatro jugadores. No ha estado en su mejor nivel, pero llegar a la final le dará confianza. Es un arma diferente para España.
«Atrae a los defensas cada vez que tiene el balón, lo que crea espacio y tiempo para sus compañeros en otras zonas del campo. Hemos aprovechado esto con Pedro Porro y Marc Cucurella en ataque. Es importante sacar partido de Lamine incluso cuando no está en su mejor momento.
«Aunque no marque —le anularon un gol contra Francia—, su presencia da confianza al equipo. Quiere ser el mejor jugador sobre el terreno de juego en la final».
- (C)Getty Images
Yamal se recupera de un revés de cara a la final del Mundial de 2026
Yamal se recupera de una lesión que le hizo saltarse una sesión de entrenamiento previa a la final y aparecer con una venda en el muslo. Aun así, se espera que Luis de la Fuente lo incluya en el once inicial.
Enfrentará a Messi en las afueras de Nueva York —el hombre que, como es bien sabido, ocupó el dorsal número 10 que él ahora luce en el Camp Nou—, y es probable que las acciones de estas dos superestrellas zurdas determinen el resultado del mayor espectáculo sobre el césped.
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