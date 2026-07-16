Lamine Yamal se perdió el entrenamiento de España con una venda en el muslo izquierdo, de cara a la final del Mundial contra Argentina de Lionel Messi

El cuerpo médico de la selección española trata al jugador de 19 años, que sufrió una nueva lesión poco después de recuperarse de una rotura de isquiotibiales en abril. A pesar de los vendajes y el trabajo individual, en la concentración reina la calma, pues los entrenadores gestionan su carga de cara al fin de semana.

Según el Diario AS, mantenerlo al margen es sobre todo una medida preventiva. Tras jugar todos los partidos de España en el torneo —incluido el gol en la victoria 4-0 contra Arabia Saudí—, Yamal es clave para la selección. Con los ojos del mundo sobre la estrella del Barça, que se prepara para enfrentarse a su ídolo Messi en la final soñada, Luis de la Fuente quiere contar con su recurso ofensivo más explosivo al 100 % y los fisioterapeutas confían en que el fuerte golpe no le mantendrá de baja por mucho tiempo.