Sergio Ros
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¡Lamine Yamal se despide de su «hermano»! El Barcelona confirma la salida por 8 millones de euros de la estrella de La Masia, mientras la Real Sociedad cierra un contrato de larga duración
Fort sella su fichaje definitivo por San Sebastián
La Real Sociedad ha completado con éxito el fichaje de Fort, canterano del Barcelona. El club vasco se movió tarde en el mercado de verano, frustrando la esperada operación del Borussia Dortmund para asegurarse al defensa con un contrato de cinco años hasta 2031. Fort ya fue visto en la grada en la reciente victoria de su nuevo equipo por 2-1 en La Liga ante el Espanyol, según Diario Vasco.
El Barcelona recibirá una cantidad inicial de 8 millones de euros por el joven lateral. Sin embargo, el gigante catalán ha protegido sus intereses a largo plazo al incluir una cláusula de recompra de 20 millones de euros en el acuerdo. El Barça también conservará un porcentaje de una futura venta.
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Yamal quedó «dolido» por la salida
El traspaso llega en un momento delicado para la sensación del Barcelona Yamal. Informaciones en España sugerían que el jugador de 19 años estaba profundamente afectado por las inminentes salidas de sus aliados más cercanos en el vestuario, entre ellos Fort, Marc Casado y Alejandro Balde. El periodista Jota Jordi reveló la profundidad de su vínculo: "Son como hermanos para él, y me han dicho que eso le duele a Lamine".
La visible frustración de Yamal tras ser sustituido durante la victoria del Barcelona por 5-0 ante el Elche alimentó aún más las especulaciones sobre una ruptura. Sin embargo, el entrenador Hansi Flick descartó rápidamente las insinuaciones de que hubiera algún problema de actitud de fondo. El técnico alemán explicó que su delantero estrella simplemente estaba gestionando una pequeña molestia física.
"Tenía un pequeño problema, dolor de cabeza", dijo Flick a los periodistas. "Lamine es un genio, es comprensible. Ha tenido tres semanas de descanso y solo ha entrenado unos pocos días. Es normal que no esté en su mejor nivel".
Continúa el éxodo en la plantilla del Barcelona
La salida de Fort pone fin a una vinculación de una década con el Barcelona. A pesar de su progresión en la célebre cantera de La Masia, al defensa le costó afianzarse de forma permanente en el primer equipo. Tras una etapa en el Elche la temporada pasada, un traspaso definitivo representa su mejor oportunidad para tener minutos con regularidad en la máxima categoría.
Su marcha forma parte de una operación salida más amplia en el Camp Nou en la recta final del mercado. El Barcelona está intentando activamente cuadrar sus cuentas, lo que ha llevado a la salida de varios talentos de la cantera. Se espera que Toni Fernandez cierre en breve su traspaso al Venezia, mientras que, según se informa, Casado está valorando el interés de RB Leipzig y Besiktas.
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Nuevos comienzos en el País Vasco
Fort se integrará ahora en la plantilla de Imanol Alguacil en San Sebastián, con la esperanza de debutar con la Real Sociedad en las próximas semanas y asentarse en LaLiga. De vuelta en Cataluña, Flick tendrá que gestionar las secuelas emocionales dentro de un vestuario en transición mientras mantiene a Yamal centrado en la defensa del título que sigue en marcha para el Barcelona.
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