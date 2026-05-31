A pesar de su juventud, Yamal ya es una superestrella mundial. El delantero español ha cautivado a los aficionados con su talento, personalidad y capacidad para decidir partidos clave. Las comparaciones con Messi y Ronaldo son inevitables, aunque el jugador del Barcelona prefiere evitar el debate.

En una entrevista con la FIFA, dejó clara su postura: «Mi objetivo no es que me comparen con ellos, sino que se me mencione junto a ellos. Así, la próxima vez que le hagan esa pregunta a alguien, mi nombre estará ahí junto al de ellos».